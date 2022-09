Calaf va engegar ahir la primera de les dues jornades de la Fira Agro Alta Segarra. L’esdeveniment recupera la normalitat després de dos anys marcats per la pandèmia, i ho fa estrenant ubicació i posant el focus en la innovació del sector.

Després de l’aturada obligada, enguany s’ha pogut celebrar la seva 5a edició que ha comptat amb una quinzena d’expositors de la Catalunya Central i també d’arreu del territori català. En aquest sentit, l’Agro Alta Segarra esdevé la capital catalana del sector agrícola durant la seva celebració. Aquest any ha estrenat nova ubicació, a una esplanada de la Carretera Llarga davant del Casal de Calaf. Aquesta decisió s’ha pres degut a la presència de camps on poder fer demostracions i la proximitat amb el Casal, on es desenvolupen les dues ponències de la fira.

De fet, l’esdeveniment es va inaugurar amb una ponència sobre innovacions en cultius extensius d’hivern en la que hi va participar la Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà. «Aquesta fira té un aspecte molt positiu que és l’aplicació de la transferència de coneixement ja que els mateixos expositors fan demostracions de les innovacions del sector. Hem de ser capaços de transferir aquest coneixement al pagès i aquesta fira és clau en aquest sentit», va dir Jordà en declaracions a Regió7.

La consellera també va destacar el paper del sector agrícola i ramader en la lluita contra el canvi climàtic. «Fa molts anys que s’alerta de la situació de l’emergència climàtica i això es tradueix en aquests episodis extrems que estem vivint. L’agricultura i la ramaderia és imprescindible perquè produeixen els aliments que consumim i per tant necessita molt coneixement i tecnologia per adaptar-se als canvis que venen», va apuntar.

Per la seva banda l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va destacar la importància de poder fer demostracions en directe i de les ponències. En aquest sentit va apuntar que la de Calaf és l’única fira agrícola dinàmica del país. «Cada any porta innovacions i la gràcia està en explicar-les al públic interessat», va dir. A la ponència celebrada ahir al Casal de Calaf hi van participar prop de 300 persones.