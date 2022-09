Des del 29 d’agost i fins avui , el Circuit Parcmotor de Castellolí acull la 12a edició de la Formula Student Spain (FSS). Un projecte on més de 3.000 estudiants universitaris d’enginyeria d’arreu del món, competeixen en el disseny, desenvolupament, construcció i conducció d’un cotxe de competició monoplaça. La competició, organitzada per STA (Spanish Society of Automotive Engineers) i empreses d’automoció, està formada per 67 equips. Un d’aquests és Dynamics, l’equip de la UPC de Manresa, que enguany completa un dels millors anys de la competició. Formula Student compta amb dues categories principals que es divideixen en 3 proves en estàtic i 5 proves dinàmiques. Del total de participants, 52 competeixen amb monoplaces elèctrics i enguany, es compta amb la participació de 12 vehicles totalment automatitzats (sense conductor).

El Joan, membre de l’equip manresà es mostrava ahir satisfet: «Hem obtingut molt bons resultats, més del que esperàvem». De fet, l’equip, que ja ha participat en sis edicions, ja va obtenir bons resultats a la competició d’Holanda (Assen), on va assolir la 5a posició de 15 equips participants i a Alemanya (Hockenheim), on van obtenir la 15a posició de 30. «És el primer cop que arribem a la competició, la més exigent del món, i hem pogut completar totes les proves dinàmiques i, també hem fet un bon paper a les estàtiques», assegurava el Víctor, membre de Dynamics. L’equip manresà afronta avui la prova més dura, la de resistència.