El Casino de Calaf ple de gom a gom, amb bona part del públic gran, de la tercera edat. Persones que van conèixer el personatge protagonista de la vetllada, Maria Àngels Pujol Bacardit, La Practicanta. Homenatge pòstum de la població a una persona que va ser molt coneguda i estimada, i que va jugar un paper fonamental en la sanitat de la post-guerra.

«La Practicanta» té un llibre. Un treball que s’havia promès quan es va celebrar el seu 90è aniversari, ella encara en vida, i finalment ha sigut una realitat ara. La Maria Àngels Pujol, filla de Sant Pere de Sallavinera, va néixer el 1928 a Cal Baldiri. En aquella època, totes les noies plantaven cols o eren modistes, però ella, gràcies al seu pare, va conèixer una noia que li va fer obrir els ulls i li va ensenyar que podia estudiar una carrera. I des de pagès, la santperenca va anar a estudiar a la capital.

Va començar la carrera d’infermeria a l’Hospital Clínic de Barcelona i un any més tard, va descobrir la figura de la practicanta, una persona que pot fer petites operacions, cures o donar medicaments receptats pel metge. Va matricular-se d’aquesta carrera juntament amb la de comadrona. Aleshores, les carreres tenien una durada de dos anys, així que va finalitzar les tres.

Els primers anys, va quedar-se a Barcelona treballant d’infermera. Al matí treballava al Clínic fent anàlisis i a les tardes feia guàrdia a un altre hospital, però ella sentia que volia tornar a casa. La plaça de practicanta a Calaf incloïa donar serveis públics als pobles del voltant com a Calonge, Pujalt, Castellfollit o Sant Ramon i va fer les oposicions per aconseguir-la. Va ser llavors quan es va comprar la moto per visitar a qualsevol persona que ho necessités fins al punt de quedar-se a dormir durant un mes i mig a casa un pacient per evitar un ingrés hospitalari o injectar tractament de quimioteràpia per vena quan només es feia als grans hospitals. La Maria Àngels va viure l’època d’or de la medicina amb l’arribada de la penicil·lina des de França.

Després de quaranta-tres anys al món de la salut, va jubilar-se el 1993 i encara avui, tant els veïns com l’ajuntament de Calaf com l’Institut Català de la Salut, la segueixen recordant amb una gran estima com La practicanta. El llibre, és doncs, una biografia de la seva vida elaborada per la seva família que inclou un recull de vivències personals explicades per pacients atesos per la Maria Àngels. Biografies com la seva, se’n troben poques, per això, la família pretén mantenir viu el llegat familiar i que pugui ser un referent al món de la infermeria. El llibre té un cost de 18 euros i es pot trobar a les llibreries de Calaf.