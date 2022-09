Primer dia del nou curs escolar 2022-2023 a totes les escoles de Catalunya. Una de les principals novetats ha sigut l'avançament escolar. La sensació dels equips docents és que han anat a contrarellotge per poder tenir-ho tot a punt. "Hem tingut dos dies per preparar l'inici de curs, ha sigut molt just", ha explicat a l'ACN la directora de l'escola Dolors Martí d'Igualada, Txell Font.

Durant el juliol no van poder fer tota la feina perquè faltaven tres mestres i només van tenir els dos primers dies de setembre per completar la coordinació i el traspàs d'informació amb tot l'equip. També estan a l'"expectativa" de com funcionaran les tardes de lleure amb l'empresa que ha contractat el Departament d'Educació. "Ha faltat comunicació", admet.

La recuperació de la plena normalitat sense restriccions per la covid-19 ha permès també als pares poder tornar a les instal·lacions de les escoles després de dos anys de pandèmia. A l'escola Dolors Martí i Badia han recuperat la celebració de l'inici de curs amb les famílies a la pista poliesportiva i la presentació de tot l'equip docent. Seguidament, han anat cridant els alumnes classe per classe i han marxat amb el seu tutor.

"Ha faltat temps per preparar el curs"

L'equip docent d'aquesta escola ha celebrat també poder tornar a la plena normalitat. La directora, Txell Font, explica que estan molt contents de poder tornar a fer els ambients, amb diferents activitats com ara construccions, dansa i jocs. Enguany, a més, han incorporat unes càpsules creatives a primària on també es podran barrejar els alumnes. Faran teatre, emprenedoria, cinema o titelles aprofitant que "al nou currículum hi ha unes hores de gestió autònoma, que és menys memorístic i més competencial", detalla.

La part negativa d'aquest nou curs ha sigut la falta de temps en la preparació. Segons la directora, el juliol es va poder treballar bé, però, com que faltaven tres mestres per cobrir les tutories no han pogut completar tota la fase de preparació, coordinació i traspàs d'informació fins a l'1 de setembre. "Ha sigut molt just i hem anat a correcuita per poder preparar l'inici de curs amb dos dies", afegeix. Aquest centre té un total de 400 alumnes, i dues línies per curs, excepte I-4 que son un sol grup.

L'altra gran incògnita és com funcionaran les tardes de lleure gratuït per a les famílies. En el cas d'aquest centre, la directora admet que ha faltat comunicació i coordinació amb l'empresa contractada per la conselleria d'Educació. Per això, admet que estan a l'"expectativa" de com aniran les tardes de setembre. Aquesta activitat de lleure s'ofereix a les famílies per complementar la jornada intensiva que durant tot el mes serà de nou a una del migdia.