La setena edició de l’Alzheimer Race, la cursa i caminada solidària que es fa a Igualada el proper 25 de setembre, superat els 400 inscrits en aquests moments, una xifra que els organitzadors esperen ampliar de manera notable. Presencialment, la inscripció es va tancar dissabte, però també es pot fer a través d’Internet (a les pàgines www.cssi.cat/alzheimerrace i a www.afada.cat). En principi les pàgines estan obertes fins al 18 de setembre.

La cursa i caminada, organitzada conjuntament per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA), recull diners amb les inscripcions i els patrocinadors per a l’entitat AFADA. L’altre objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones.

Aquest any 2022 l’Alzheimer Race recupera el format presencial, després del format modificat que es va dur a terme l’any 2021 en que els participants van caminar o córrer allà on van voler i van comptabilitzar les passes fetes amb un rellotge proporcionat per l’organització, i després de l’any 2020 en que no es va poder fer degut a la covid.

Les inscripcions tenen un preu base de 12 euros per als corredors, que han de tenir un mínim de 12 anys, de 10 euros per als caminants majors de 12 anys, i són gratuïtes per als caminants d’entre 0 i 11 anys. Tots els inscrits rebran un lot d’obsequis i tots els corredors i caminants majors de 12 anys rebran una samarreta tècnica Tuga amb el logo de la cursa d’enguany.

Les samarretes i dorsals es podran recollir el dijous i divendres 22 i 23 de setembre de 15.00 a 18.00 a l’Hospital de dia Sant Jordi, i les persones que no puguin, les podran recollir allà el mateix dia 25 a partir de les 8.00 del matí.