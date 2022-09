Els fons Next Generation del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya deixaran a l’Anoia 10,5 milions d’euros en ajuts per a la rehabilitació que incideixi en la millora de la despesa energètica. Hi ha tres municipis amb projectes subvencionats: Igualada, que ja es coneixia que rebrà 6,8 milions; Santa Margarida de Montbui, que en tindrà 2,5; i Masquefa, que en tindrà 1,1.

Es faran rehabilitacions d’edificis per millorar la seva eficiència energètica i, per tant, reduir el consum d’energia no renovable i també la demanda de calefacció i refrigeració, actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn complementàries ala rehabilitació d’edificis i també un servei de rehabilitació del barri que faciliti la gestió de les actuacions programades. El ajuts Next Generation són fons europeus que ha gestionat el govern de l’Estat. El PSC, en sintonia amb el grup socialista de govern a Espanya, ha expressat la seva satisfacció pels ajuts i ha indicat que «espera que els ajuntaments -a caps dels tres no hi governen- que rebin els fons puguin realitzar veritables projectes de transformació al servei de la gent». Els socialistes de l’Anoia valoren que aquesta sigui una de les prioritats dels fons europeus.