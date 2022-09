El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Anoia de l’ICS Catalunya central i l’entitat Dones Amb Empenta (DAE) recuperen la consulta Tarda Jove, adreçada a joves menors de 25 anys de la comarca de l’Anoia, i ho fan amb una novetat destacada: després de molts anys es torna a oferir el servei també fora del CAP.

Aquest espai d’assessorament i orientació per a joves sobre temes de salut sexual, afectiva i reproductiva està disponible tots els dilluns a la tarda, de 18 a 19 h, a la tercera planta del CAP Anoia (passeig Mossèn Cinto Verdaguer, 170, Igualada); i el primer i tercer dimarts de cada mes de 18.30 a 19.30 h, al Centre Cívic Nord (carrer Sant Martí de Tous, 6, Igualada). El servei és gratuït i no cal demanar cita prèvia. Una llevadora orienta i dona respostes sobre relacions afectives i sexuals, resol dubtes sobre anticoncepció i dona consells per evitar les infeccions de transmissió sexual.