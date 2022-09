Igualada Som-hi proposa convertir l’Hotel Ciutat d’Igualada en una residència d’estudiants. Diu Jori Cuadras, portaveu del grup, que amb aquesta mesura es solucionarien les dificultats per trobar pisos que tenen els estudiants universitaris i de Formació Professional que venen a Igualada i per una altra es podria recuperar un edifici que en aquests moments es troba absolutament degradat.

Cuadras, detalla que «la nostra ciutat necessita una residència d’estudiants i tenim un edifici buit, tancat i ple d’habitacions que compleix amb els requisits necessaris per aquest ús. Igualada no pot conformar-se en veure com l’Hotel Ciutat d’Igualada es degrada cada vegada més i comença a representar un problema de salubritat pública amb els baixos inundats d’aigua tal i com estan ara mateix».

El grup d’Igualada Som-hi «proposa arribar a un acord amb el banc que en té la propietat perquè, en col·laboració público-privada, l’edifici passi a ser una residència d’estudiants. Cal estudiar i utilitzar totes les vies possibles fer-ho».

L’Hotel Ciutat d’Igualada, tancat des de fa set anys, compta amb 57 habitacions i es calcula que podria acollir fins a 120 o 150 estudiants. Cuadras destaca que l’Hotel «es troba en un lloc idoni per ser residència d’estudiants: al costat del futur Campus Universitari de l’antic Hospital, connectat amb autobusos amb el Campus del Pa de la Masa i l’Institut Milà i Fontanals i a un minut de l’estació de tren i autobusos». Igualada Som-hi també proposa que «els baixos de l’Hotel siguin aprofitats per ubicar-hi una sala de jocs, gimnàs i estudis oberta a tota la ciutat». «A més, l’Hotel està ubicat en un barri amb manca d’equipaments públics i això donaria una nou dinamisme a la zona», afegeix el portaveu del grup.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, «lamenta que el govern de Junts no hagi planificat on poden anar a viure els estudiants que venen a Igualada». I acusen el govern de ser poc conscient «dels greus problemes que tenen els estudiants de fora que volen estudiar i viure a Igualada per trobar pis».