La Junta Electoral fa aplicar la inhabilitació de l’alcalde de Cabrera

La Junta Electoral Central li ha retirat la credencial com a regidor a l’alcalde de Cabrera d’Anoia, Jaume Gorrea Ortíz, condemnat per un cas de prevaricació en el seu municipi per una sentència de l’Audiència del jutjat penal número 16 de Barcelona. Cabrera d’Anoia es troba ara sense alcalde i haurà de fer un altre procediment d’elecció del màxim representant de la institució. La resolució de la Junta electoral ja està en mans de la corporació local i el relleu a l’alcaldia ha de tenir un caràcter immediat. Gorrea va encapçalar la llista d’Units per Cabrera-ERC a les darreres eleccions municipals.

L’actual alcalde havia estat condemnat a 5 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació el passat 20 d’abril. El cas té a veure amb una adjudicació d’unes obres que es va fer de manera directa a un constructor quan pel volum de la despesa municipal calia que fos aprovada en ple. L’advocat de Gorrea va presentar un recurs d’alçada de la sentència, procés que encara està obert, i l’implicat també va demanar una revisió de la pena. El recurs d’alçada no ha estat resolt, però la Junta electoral central considera que en funció de l’actual legislació administrativa concorre en aquest cas «causa d’il·legibilitat», o el que és el mateix, que s’ha d’aplicar la pena d’inhabilitació. La revisió demanada de la pena, va rebaixar la inhabilitació dels cinc anys inicials a quatre. L’acord de la Junta electoral central especifica que com ja va passar en els casos de la inhabilitació al president Torra o la més recent al diputat cupaire Juvillà, per temes diferents al de Cabrera d’Anoia, la impossibilitat de continuar ocupant un càrrec públic s’aplica després de la sentència, amb independència dels recursos que pugui presentar l’imputat. Els referents de les resolucions de Torra i Juvillà estableixen que no és un tribunal sentenciador el que ha d’indicar que els polítics electes han de deixar el càrrec, sinó que es tracta «d’una conseqüència automàtica». I especifica i aclareix que la inhabilitació no és exactament la pena de la sentència, sinó que n’és una conseqüència opelegis extrapenal.