«La presumpció d’innocència la tinc intacta, però el càstig ja l’he rebut»

Jaume Gorrea ja no és alcalde de Cabrera d’Anoia. Dimarts al migdia va rebre la notificació de la resolució de la Junta electoral central en la que s’especificava que encara que no hi hagi una sentència ferma sobre el cas de prevaricació que se li imputa (el jutge va veure irregularitats en la tramitació de l’adjudicació d’unes obres) ha de complir des d’ara la inhabilitació de 4 anys que se li ha imposat. «El dimarts al matí era alcalde i a la tarda ja no podia signar cap document», ha explicat gràficament Gorrea a aquest diari. Ara, caldrà fer un ple extraordinari per triar el nou alcalde o alcaldessa. Serà una sessió semblant a la d’inici de mandat.

Elisabet Hidalgo, que era la número 2 de la llista, ha de ser la candidata per part del grup republicà de Gorrea. Com que ha perdut la condició de regidor la sentència per l’ordre de la Junta Electoral Central, també cal que pugi un nou representant dels republicans. El nou regidor serà la filla del fins ara alcalde, Mercè Gorrea, que tot i que ocupava el número 7 de la llista accedirà a l’acta perquè hi ha hagut dues renúncies d’altres persones que integraven el grup republicà i que han anat abandonant el projecte per a Cabrera.

Gorrea no està d’acord ni amb la sentència, que té recorreguda i encara no és ferma, ni amb el fet que justament sense sentència definitiva se l’hi apliqui la inhabilitació que acompanya la resolució judicial. «La presumpció d’innocència la tinc intacta fins que no hi hagi sentència en ferm [que es podria conèixer els primers dies del mes de novembre], però la pena ja se m’ha aplicat», es lamenta Gorrea.

El fins ara alcalde no comparteix la primera valoració judicial perquè assegura que tota la resolució judicial es fonamenta en «un informe del secretari que nosaltres no teníem coneixement que existís en el moment de fer l’adjudicació». Gorrea manté que l’informe no existia quan es va fer l’adjudicació, diu que «és extemporani» al procés administratiu i afirma que si se li hagués indicat que calia fer un ple per portar a aprovació l’adjudicació de l’obra ho hagués fet». El jutge, però, va veure que hi havia un fet delictiu, una prevaricació perquè el volum de l’obra contractada requeria que el procediment d’adjudicació s’hagués de dur a aprovació del ple i no es va fer. Això, entre d’altres qüestions, és el que argumenta l’informe del secretari municipal. En la sentència, «el jutge fa ver cas al funcionari», sense tenir en compte els arguments que va exposar ell i la seva defensa, es lamenta Gorrea.

L’alcalde sentenciat apunta a l’acció i la insistència de Salustiano Monteagudo, el líder del grup socialista al ple i exalcalde, i del grup del PSOE a Madrid com a responsable del fet que la Junta Electoral s’hagi pronunciat en aquest tema. Gorrea defineix com una relació «difícil» el seu enfrontament personal amb Monteaguda, una crispació que ve del moment en què tots dos van topar en el trencament d’un pacte de govern que mantenien.

El republicà Jaume Gorrea ha estat membre de la corporació de Cabrera una vintena d’anys, dels quals 11 com alcalde. Ha començat tres mandats presidint el ple, però en cap de les tres ocasions ha arribat fins al final. El primer cop tenia un pacte d’alternança amb el PSC, que va acabar malament. El segon, amb Junts, i va cedir el darrer any. I en aquesta ocasió ha estat la sentència la que no li permet completar el mandat.