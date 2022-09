L’Arxiu d’Igualada commemora els 40 anys del seu pas a fons comarcal

L’Arxiu d’Igualada celebra els primers 40 anys amb una exposició commemorativa que servirà per mostrar els diferents continguts documentals que s’hi conserven. La mostra ha de ser també l’exposició de la tasca que s’ha dut a terme a l’Arxiu, amb fons des del segle XIV, i mostrar els documents que per a cada usuari i investigador han estat rellevants, «documents que ha suposat un pas endavant en la recerca històrica i la divulgació tant en l’àmbit local com nacional», han explicat fonts de la institució. L’elecció s’ha fet tenint com a referent les lletres de l’abecedari i les paraules que s’utilitzen en el món de l’arxivística, i d’aquí el nom de la mostra, «Abecedari».

Els orígens dels documents de l’arxiu els podem trobar ja al segle XIV, quan a causa del creixement administratiu de la vila, els llibres de la Universitat i més tard de l’Ajuntament es van anar amuntegant, fent-se tan necessari el càrrec d’arxiver que cada any se n’escollia un. Malgrat el vaivé històric (guerres, trasllats o destruccions intencionades) l’arxiu igualadí es manté. Institucionalment, s’ha de situar el seu principi a finals del segle XIX, quan Jaume Serra Iglesias el va organitzar i catalogar i es va crear el càrrec d’arxiver municipal. Més tard, Gabriel Castellà va continuar la tasca arxivística que va ser també cronista de la ciutat i divulgador de la nostra història. No va ser fins al 1974 quan l’arxiu es va obrir a la ciutadania, és a dir, va obrir les portes al públic i als investigadors que volien investigar i consultar la documentació. Aquesta va ser inventariada i conservada. L’Arxiu es trobava al pis superior de l’antic edifici de l’Ajuntament d’Igualada fins que l’any 1982, es va signar un conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la creació de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. Es va habilitar l’edifici de Cal Maco, a la plaça de la Creu, on va romandre fins al 2019 quan es va traslladar a l’actual edifici de la Teneria, rehabilitat i adequat per encabir-hi uns dipòsits que tenen més de sis mil metres lineals. La inauguració serà el proper divendres 16 de setembre a les 18.30h a la sala polivalent de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, a l’edifici de La Teneria, a la plaça del Rei, núm. 15. Restarà oberta fins al dia 9 d’octubre.