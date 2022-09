Igualada viurà el proper 17 de setembre la setena edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes oblidades. L’activitat és organitzada pel col·lectiu Eixarcolant amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada. Es tracta d’un esdeveniment que ja s’ha consolidat en l’agenda de la ciutat i que té per objectiu descobrir què són i per a què serveixen les plantes oblidades.

La jornada presenta més de 100 activitats entre tallers, degustacions, xerrades i degustacions en espai on descobrir les plantes oblidades, combinant els coneixements tradicionals i la innovació.

El regidor de Promoció de la Ciutat, Miquel Vives, destaca que les jornades responen a tres grans objectius del nostre model de ciutat: ser una ciutat que mai para, ser un centre d’oci, cultura, comerç i restauració, i el tercer objectiu, posar en valor els aliments de proximitat. «Aquestes jornades permeten redescobrir les herbes remeieres de la iaia, i ens recorden la nostra història», ha explicat Vives.

Per la seva banda, Marc Talavera, responsable d’Eixarcolant, ha explicat que la Jornada ja és tot un referent per a pagesos, ramaders, restauradors i ciutadania en general i que continua en la línia dels objectius de cada any; mostrar tot el potencial de les espècies silvestres comestibles i les varietats tradicionals per tal de poder aprofitar de forma eficient i sostenible els recursos que ens ofereix l’entorn, fet indispensable per avançar vers la sobirania alimentària, per afrontar l’emergència climàtica.

En el dinar que ofereix Eixarcolant es podran degustar algunes de les plantes de les quals es parlarà als tallers.