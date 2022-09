Dissabte amb el folklore de festa i commemoració a Igualada. La ciutat va celebrar el 15è aniversari de l’associació Dessota, portadors de la imatgeria de la ciutat. Amb un ambient festiu, la capital anoienca va passar un matí de celebració amb diferents actes organitzats per l’entitat i que es van iniciar a les 11 del matí amb la presentació de l’Igualadiníssim dedicat als 15 anys de vida de l’associació. Durant l’acte, es va estrenar l’espai Igualadiníssim, al vestíbul de l’Ajuntament, el qual està dedicat a l’associació Dessota amb motiu dels seus quinze anys com a portadors de la imatgeria de la ciutat. Castells ha volgut agrair a l’entitat igualadina la dedicació d’aquests quinze anys. El regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, ha posat en valor la tasca que fa Dessota per Igualada i ha destacat que aquesta celebració coincideix amb l’any en què la ciutat celebra també la seva capitalitat de la cultura catalana 2022. El president de l’associació, Joan Llorach, ha donat les gràcies a tothom qui, durant aquests 15 anys, ha tingut una relació amb Dessota, perquè «sense vosaltres no hauríem pogut arribar on som». Llorach també ha fet una menció especial a l’Ajuntament d’Igualada per «donar-nos l’oportunitat de ser els gestors de la imatgeria festiva sense foc de la ciutat».

Després d’aquestes paraules, els quatre capgrossos de Dessota van fer una entrada triomfal des del carrer de l’Argent, acompanyats pels músics de l’entitat, fins a la plaça de l’Ajuntament, on es va fer un ball i han entrat a l’ajuntament fins al balcó. Allà es va fer la lectura del pregó, a càrrec de l’actor, director, guionista, escriptor i vitivinicultor català Carles Xuriguera. A les 12, l’Àguila va ser l’encarregada de sortir de l’Ajuntament i va fer el seu ball també a la plaça. Tot seguit, els músics de Dessota, situats encara al balcó, van donar entrada als gegants per tal que fessin el seu ball solemne. A dos quarts d’una va desfilar una cercavila amb els Capgrossos, l’Àliga i els Gegants de la ciutat fins al Museu de la Pell, on es var rebre els espectadors amb actuacions teatrals, a càrrec de la companyia de Sant Martí de Tous, Teatre Nu i també van tenir la col·laboració de les seccions de Dessota. Finalment, abans del dinar de germanor de l’Associació Dessota amb motiu del seu 15è aniversari, la ciutat va inaugurar la Casa de la Festa (Museu de la Pell). Aquesta inauguració va ser el tancament de l’acte obert a la ciutadania.