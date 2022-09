Igualada va celebrar, finalment, el tradicional correfoc de festa major. La pluja de guspires va arribar dissabte, gairebé a la mitjanit. El correfoc s’havia hagut de suspendre en la data prevista, a finals d’agost, a causa de la pluja. La festa es va iniciar a la plaça de Sant Miquel i va anar en direcció al carrer de Sant Sebastià, plaça de la Creu, carrer Nou, plaça del Pilar, carrer de Custiol i plaça de Pius XII, on va finalitzar el recorregut.

Celebrar el correfoc fora del seu dia (té una data molt precisa en el calendari de festa major) no ha anat malament pel que fa a assistència de participants i públic. Juanjo Romero, dels Diables d’Igualada, organitzadors de l’acte, feia un balanç molt positiu de l’esdeveniment. «Hem tingut molta més gent de la que ens esperàvem i ens ha sorprès», va assegurar a aquest diari. I va destacar que en els correfocs d’Igualada «normalment hi ha més diables que gent, i en aquesta ocasió no ha estat així, feia goig».

El fet d’haver hagut d’ajornar el tradicional correfoc dins la programació de la festa major, que es va celebrar fa dues setmanes, «ens va causar un sentiment de decepció», segons va assenyalar Sandra Alemany, del grup Mal -Llamp d’Igualada. «Quinze minuts després que l’Ajuntament d’Igualada decidís ajornar-lo va parar de ploure i no ho va fer més en tota la nit», va explicar. Tot i això, Alemany va remarcar que «hem detectat molta afluència de gent que es posa a sota amb el barret», i aquesta participació els anima.

Les dues colles van celebrar que s’hagi pogut saltar en una altra data perquè, tal com apuntava Juanjo Romero, dels Diables d’Igualada, «a vegades les circumstàncies porten a fer aquests ajornaments, però aquesta vegada hem pogut fer-ho en un altre dia i hem reaccionat ràpid», motiu pel qual hi ha hagut més afluència de gent. «Ho hem reprès dues setmanes després de la festa major, però no hem hagut de deixar la pirotècnia aparcada un any, com ens ha passat altres vegades», va afegir.