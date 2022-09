El PSC de Cabrera considera que ERCno ha actuat en el cas de Cabrera d’Anoia i que ha deixat fer a Jaume Gorrea fins que la justícia electoral li ha retirat l’acta de regidor en compliment de la sentència que ordenava la seva inhabilitació durant 4 anys.

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia considera «incomprensible» i «inaudit» que "ERC s’hagi fregat les mans davant la condemna de l’alcalde republicà del municipi Jaume Gorrea, a 5 anys d’inhabilitació [una revisió de la sentència ho va rebaixar a 4] per un delicte de prevaricació". Gorrea va fer l’adjudicació directa d’unes obres de 210.000 euros, que requerien un acord de ple que no es va produir. Un informe en contra de la secretaria municipal, que Gorrea assegura que no va tenir abans de l'adjudicació, va ser clau per a la decisió judicial de condemnar i inhabilitar l'alcalde republicà.

El dia 19 de setembre es farà un ple extraordinari, a les 12 del migdia, per tal de triar el nou alcalde pel que resta de mandat. Si no hi ha cap sorpresa, la propera alcaldessa hauria de ser Elisabet Hidalgo, de la llista d'ERC, que és la majoritària, sempre que continuï compta amb el suport del regidor no adscrit, José Antonio Lanuza, i que abans de la votació d'alcalde ERC hagi completat el seu grup amb la incorporació de la regidora que relleva a Gorrea, que justament és la seva filla, Mercè Gorrea. En aquests moments, Hidalgo, que és la primera tinent d'alcalde, exerceix com alcaldessa accidental fins a la celebració del ple.

El portaveu del PSC a Cabrera, Salus Montegudo, que v ser qui va reclamar a la Junta Electoral que fes complir la sentència inicial, lamenta «com ERC s’ha posat de perfil des que sortir la sentència». “Quan va sortir la sentència al mes d’abril ja vam demanar a ERC que no improvisés i que nomenés un nou alcalde per a evitar un temps d’interinitat al nostre municipi. No ha estat així i ho trobem incomprensible». Montegaudo recorda que “el PSC vam guanyar les eleccions, però ERC va pactar amb Ciutadans per obtenir l’alcaldia. Entenem que aquest pacte és lícit en democràcia i per això ja vam dir que no volíem aprofitar la condemna de l’alcalde per forçar un canvi de govern. Només demanàvem que ERC apartés l’alcalde condemnat».

Monteagudo remarca que «l’actuació il·legal de l’alcalde republicà no ha d’enterbolir la imatge de Cabrera d’Anoia ni de l’Ajuntament». Monteagudo apel·la a mantenir la institució al marge de la polèmica. I afegeix que «la institució ha d’estar per sobre de les actuacions polítiques» i reclama seny perquè el clima no s’enrareix a l’Ajuntament de Cabrera.