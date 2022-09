Calaf promou l'economia social i solidària

Coopsetània, l’Ateneu Cooperatiu de l’Anoia, Alt i Baix Penedès i Garraf, juntament amb la cooperativa l'Arada, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calaf i de la Mancomunitat de l'Alta Segarra impulsen una campanya per promoure els valors i principis de l'economia social i solidària (ESS) al territori. Per fer-ho han organitzat un cicle de quatre xerrades al voltant de diferents àmbits des dels quals l'ESS ofereix alternatives reals, més democràtiques, socialment responsables i sostenibles que els models tradicionals imperants.

Totes les sessions, que es plantegen amb un primer espai de presentació d'experiències i s'obren posteriorment al debat, es faran a les sis de la tarda a l'Espai Social i Cultural Carmen Arrojo de Calaf i seran gratuïtes. La primera d'elles tindrà lloc divendres vinent, 16 de setembre, i se centrarà en l'habitatge. L'arquitecte Ricard Grau explicarà noves maneres d'accedir a l'habitatge com la masoveria urbana, el cohabitatge, etc. També hi participaran representants d'experiències que ja s'estan duent a terme com La Raval de Manresa, un habitatge cooperatiu generacional que s'està construint al casc antic de la capital del Bages; la regidora d'Educació, Polítiques Feministes i d'igualtat, Cooperativisme i Habitatge de Calaf per explicar el projecte de masoveria urbana de la Caseta dels Mestres del poble, així com el mateix masover. La resta de xerrades del cicle tindran lloc els mesos d'octubre, novembre i desembre. El 14 d'octubre se centrarà en la sobirania, seguretat alimentària i agroecologia apropant experiències diverses que van des de l'autoorganització fins a la constitució d'un supermercat cooperatiu. Al novembre la tercera sessió del cicle tindrà lloc el dia 11 i abordarà l'àmbit de les cures a la comunitat. S'aportaran experiències de persones d'aquest àmbit que s'han autoorganitzat i han creat una cooperativa de cures que els permet superar la precarització gairebé endogàmica que pateix el sector. Finalment, el cicle es tancarà el 15 de desembre abordant la resposta que des de l'economia social es pot donar al sector industrial i apropant iniciatives existents de cooperatives dedicades a desenvolupar una activitat industrial. Les sessions són gratuïtes, però cal inscriure’s a través de la web de Coopsetània (www.coopsetania.cat/agenda) per poder asssistir-hi.