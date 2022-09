ERC afirma que l'Ajuntament d'Igualada paga 6 milions d'euros l'any per no complir amb el reciclatge

Actualment Igualada és una de les ciutats que no arriba als nivells de reciclatge exigit, fet que provoca que anualment s’hagin de pagar cànons extres de fins a 6 milions d'euros, segons els republicans. Malgrat que se sabia feia 12 anys que el contracte amb Foment finalitzaria enguany, el govern municipal diu que “no ha tingut temps” per preparar-ne un de nou. Davant d’això, els republicans parlen d’una greu “deixadesa de funcions que costa 6 milions d’euros extres als igualadins i igualadines que paguen amb els impostos més cars de Catalunya”

Esquerra Republicana va reunir-se dimarts 13 amb la plataforma ciutadana ‘Igualada pel Clima’ en una trobada que va comptar també amb la presència de l’exconseller Raül Romeva. En aquesta, s’hi van tractar temes cabdals pel futur de la ciutat per posar en comú qüestions que ajudin a millorar-la i fer-la més sostenible i responsable amb el medi ambient, segons detalla Alba Vergés. La republicana explica que un dels factors que més preocupen actualment és el reciclatge i la recollida selectiva, sobretot després de prorrogar-se el contracte a conseqüència de la “deixadesa de funcions” del govern municipal.

Des d’Esquerra declaren que s’han tingut 12 anys per preparar un nou contracte. Un temps en el qual en diverses ocasions s’ha assenyalat l’empresa prestadora de la neteja per cobrar despeses extres en altres municipis com Barcelona, Tarragona o Rubí, i malgrat que el 2016 el mateix govern d’Igualada va anunciar-ne una auditoria, aquesta no es va produir mai. Detalla Vergés que “després de 12 anys ens trobem amb una ciutat en el lloc 746 en els rànquings de reciclatge i on la neteja és una de les principals preocupacions. I davant d’aquestes preocupants dades, la decisió del govern es seguir fent confiança als responsables”.

Actualment, Igualada continua lligada amb aquesta empresa després que Junt per Igualada, Igualada Som-hi i Ciutadans decidissin prorrogar per valor de 6 milions la relació amb l’empresa i assumir pagar més de 700.000€ els cànons per no reciclar. Des d’Esquerra exigeixen responsabilitats i treballar per tenir un govern a la ciutat que faci els deures quan toca. Vergés finalitza valorant que “Igualada no es pot permetre un govern que ignori les seves responsabilitats i cal d’una vegada per totes començar a fer bé les coses”.