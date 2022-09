El conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat aquest dijous que la Generalitat invertirà 18 milions d'euros a la regió Penedès dels fons Next Generation per fer actuacions de reforma en centres escolars i d'assistència primària. Les obres hauran d'estar acabades a finals del 2023. En el cas dels centres escolars, l'objectiu dels treballs, segons Giró, és "estalviar energia i dotar l'alumnat d'equipaments confortables i de qualitat". Giró ha posat l'accent en l'oportunitat que representen els fons europeus per a la recuperació de l'economia després de la pandèmia. Entre els projectes més destacats, hi ha la construcció de dos centres escolars a El Montmell (Baix Penedès) i La Granada (Alt Penedès). A Igualada, s'hi destinarà prop d'1 MEUR.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha celebrat la inversió de la Generalitat prevista a la ciutat i que serà de prop d'1 MEUR. Els diners, provinents dels fons europeus Next Generation, serviran per adequar tres centres educatius que requereixen obres de reforma i ampliació. Si tot va sobre el previst, els treballs es faran l'estiu que ve. Castells ha subratllat que l'Ajuntament també inverteix en educació i ha dit que, en els últims 10 anys, ha destinat 2,5 MEUR en la seva millora. Giró ha visitat l'Ajuntament d'Igualada des d'on ha fet l'anunci. L'escola d'Òdena i el centre d'assistència primària de Vilanova del Camí En total, al Penedès, la Generalitat té previst invertir 18 MEUR. Entre els projectes més destacats, hi ha la construcció de les escoles Teresa Godes, a El Montmell, i Jacint Verdaguer, a La Granada, per 2,6 milions i 4,6 milions respectivament, i l'ampliació de l'escola Castell d'Òdena, que té un cost previst de 3,1 MEUR. També es faran obres de rehabilitació als centres d'assistència primària de Sitges i Vilanova del Camí i a 21 instituts i escoles de la vegueria, que inclouen actuacions adreçades a reduir el consum energètic dels centres, com ara la millora dels tancaments o dels sistemes de calefacció i il·luminació.