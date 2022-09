L’Ajuntament d’Igualada crea un nou servei gratuït per rellevar durant 3 hores a la setmana persones que facin de cangur, de tal manera que tinguin unes hores lliures per fer tasques personals o per descansar de la feina diària. El servei acollirà nens de 4 mesos fins a 4t de primària.

Els impulsors municipals del projecte han indicat que el nou projecte té l’objectiu de donar un espai personal a les persones cuidadores d’infants, en la majoria dels casos dones, quan sentin que ho necessiten, ja sigui per casos d’urgència o per gaudir de moments de plaer personal. L’espai, que iniciarà la seva activitat el 26 de setembre, estarà obert a totes les persones empadronades a Igualada i davant d’una alta demanda, es donarà prioritat a les famílies monoparentals i a les dones víctimes de violència masclista. L’activitat es portarà a terme per professionals, a través d’una empresa concessionària, amb educadors infantils i animadors socioculturals. La contractació d’aquests perfils rau en la intenció de l’Ajuntament de donar un servei de qualitat i també professionalitzar la tasca de les cures i donar visibilitat a un sector professional poc valorat. El servei va orientat a dos grups d’edat: nadons (Infants a partir de les 16 setmanes d’edat, fins a infants en edat de P2) i Infantil-Primària (infants que cursin P3 fins a 4t de primària, inclòs), i hi haurà disponibles 10 places a cada grup. La ubicació física del servei serà a La Casa del Parc pels nadons i als equipaments cívics municipals en el cas d’infantil i primària. La ciutadania podrà gaudir del servei de forma gratuïta, per un temps màxim de 3 hores a la setmana per infant. La reserva del servei es farà a través d’una aplicació web, amb una antelació mínima de 24 hores.