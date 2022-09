El Rec d'Igualada promou la creació de roba amb processos sostenibles a través d'un concurs

080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 d'Igualada inicien la 7a edició del Rec.0/080 Barcelona Fashion, un concurs per promoure la moda sostenible i trobar les millors propostes de moda de proximitat i sostenible en un entorn de marques emergents. El premi consisteix en un punt de comercialització i promoció al nou espai 080 Barcelona Fashion de moda sostenible al proper REC.0, que tindrà lloc del 9 al 12 de novembre a Igualada. Quatre marques podran ser premiades.

L'objectiu és promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Per això es compta amb un jurat especialitzat format per Marta Coca, directora del 080 Barcelona Fashion, Marina Iglesias cofundadora de Recstores, Charo Mora, especialista en cultura de moda, María Perez-Hickman, presidenta de Moda Sostenible Barcelona, Sebastián Pons, dissenyador de la marca Muchache i director de projectes de final de carrera a l’escola de disseny IED Barcelona i Laia Roca, dissenyadora de la marca Who Bcn. Aquest equip serà l’encarregat d’escollir els quatre guanyadors.

Els organitzadors han indicat que es tindran en compte criteris com la sostenibilitat i circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial i la perspectiva de gènere.

La convocatòria estarà oberta fins al 6 d’octubre. Les propostes premiades es donaran a conèixer el 13 d’octubre. Tota la informació per a participar-hi a https://www.rec0.com/concurs-rec-0-080-barcelona-fashion-7a-edicio/

Torna el Rec amb l’edició d’hivern

El festival Rec.0 tornarà a celebrar-se del 9 al 12 de novembre al barri del Rec d'Igualada. L’edició d’hivern continua amb el format de les botigues efímeres i segueix apostant per una proposta eclèctica amb la presència de dissenyadores i dissenyadors independents, grans marques i moda sostenible amb noves fórmules experimentals.

En un circuit format per 50 pop-up stores, les persones que s’hi acostin podran anar descobrint uns espais romàntics amb propostes de moda molt diverses, unes fàbriques que habitualment estan buides i que dos cops l'any, amb la celebració del Rec, tornen a omplir-se de vida. Més de 80 marques i propostes de dissenyadores i dissenyadors, que en breu s'anunciaran, formaran part de la gran oferta efímera del Rec.0. Una programació de concerts gratuïts, i una variada oferta gastronòmica, amb varietat de food trucks, completaran el festival.

Rec.0 va néixer l'any 2009 a Igualada per donar a conèixer el barri del Rec, un enorme espai urbà amb un patrimoni arquitectònic industrial únic que es veia amenaçat pels plans urbanístics del moment. Després de 10 anys, Rec.0 s'ha consolidat com un festival de moda de referència.