Un projecte pedagògic vinculat als estudis d'Infermeria i Fisioteràpia d'Igualada ha estat reconegut amb un dels sis premis Vicens Vives d'engany, que aquest dijous ha atorgat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'acte d'inauguració del curs del sistema universitari català 2022-2023. L'acte ha tingut lloc al Centre de Cultures de Cappont a la UdL. La consellera d'Universitats, Gemma Geis, també ha estat present a l’acte. L’escriptor i Doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, Josep Vallverdú i Aixalà, ha estat l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural, “Gaudeamus”. Un altre dels premis, aquest a títol individual, ha recaigut en el professor de la UPC de Manresa, Josep Maria Rossell Garriga.

Els premis Jaume Vicens Vives són distincions que atorga anualment el Govern de Catalunya en reconeixement a la qualitat docent universitària. Un dels sis guardonats d’enguany ha estat el projecte SAVI (Simulació Audiovisual Interactiva), el qual se l’ha reconegut en la categoria col·lectiva "pel seu paper d'agent de transformació en l'ensenyament i l'aplicació pràctica dels estudis universitaris d'infermeria, la seva tasca per millorar les habilitats i competències dels estudiants d'aquest grau, tot facilitant la transferència dels coneixements adquirits a la pràctica clínica, amb l'impacte consegüent sobre la salut dels futurs pacients".

El projecte igualadí premiat, que ha estat creat per professorat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (FIF) i de l'Escola Politècnica Superior (EPS) del Campus Universitari d’Igualada-UdL, es tracta d’una eina d'aprenentatge en simulació clínica virtual per a l'estudiantat del Grau en Infermeria de la UdL i s'ha implantat tant a la capital de l'Anoia com a Lleida.

La simulació virtual s'ha realitzat utilitzant pacients estandarditzats en escenaris clínics (unitat d'hospitalització) gravats al centre de simulació 4DHealth d'Igualada. L'experiència ofereix la possibilitat a l'alumnat d'encarar un cas clínic que va evolucionant segons les decisions que es vagin prenent. Per tant, hi ha diferents possibilitats de resolució, igual que passaria en una situació assistencial real. El contingut audiovisual s'ha introduït en una aplicació en línia mitjançant una pàgina web, creada específicament per aquest projecte, on l'estudiant és capaç d'explorar, manipular o interactuar amb elements de la realitat clínica com si fos un professional de la salut. Inclou qüestionaris i píndoles formatives sobre els casos, per reforçar l'aprenentatge.

Juntament amb SAVI, han estat premiats el Grup d'Innovació Docent en Comunicació i Mitjans Audiovisuals de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB) i el projecte Rellotges, vestits i muntanyes russes: dissenyat amb matemàtiques de l'Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A títol individual, les distincions Vicens Vives han estat per a Francesca Peiró Martínez, professora de la Facultat de Física de la UB; M. Jesús Morata Garcia, professora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull (URL), i Josep Maria Rossell Garriga, professor de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC.

A banda d’aquestes sis mencions, durant l’acte també s’han lliurat les distincions M. Encarna Sanahuja Yll que, des de quatre anys reconeixen l'excel·lència en la inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica docent universitària, han estat per a Barbara Biglia, professora de la Universitat Rovira i Virgili (URV), i per al projecte El fil invisible: vertebrant una mirada de gènere en la vida acadèmica preuniversitària i universitària dels estudiants de l’àmbit STEM, de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros cadascun. Aquest import s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, en el cas de les distincions Jaume Vicens Vives, i a projectes d’innovació o de millora docent en la perspectiva de gènere, pel que fa a les mencions M. Encarna Sanahuja Yll.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest matí que “el nostre sistema universitari és un dels actius més importants del país” i ha instat a “cuidar-lo, enfortir-lo i sentir-nos-en plenament orgullosos”. “Tots els rànquings internacionals destaquen la seva excel·lència en termes comparatius”, ha constatat, i aquest, ha dit, “és un excel·lent punt de partida” que el fa ser “molt optimista” sobre el futur universitari. “Sé que estem en el bon camí per aconseguir-ho i la feina feta fins ara ens fa ser-ho”, ha subratllat.

El cap de l'Executiu, durant l'acte. (Fotografia: Rubén Moreno) Durant l’acte d'inauguració del curs 2022-2023 del sistema universitari català, que s’ha celebrat aquest matí a la Universitat de Lleida, i on també hi ha assistit la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, el cap de l’Executiu ha refermat el compromís del Govern amb el sistema universitari. “La recuperació del Departament d’Universitats i Recerca i l’aposta en el darrer pressupost, que tindrà continuïtat en el 2023, per les polítiques de recerca i universitats, és la materialització d’aquest compromís”, ha reblat.

També ha destacat la injecció de recursos econòmics en el sistema, especialment per rebaixar els costos d’accés a la universitat i facilitar l’accés a graus i màsters, amb la intenció “d’afavorir una universitat encara més inclusiva, que arribi arreu del territori”.

Aragonès: "ha arribat el moment que les universitat rebin el millor tracte possible"

Aragonès ha recordat que durant tots aquests anys “les universitats han retornat a la societat més del que han rebut”, i ha assegurat que “ha arribat el moment que les universitats rebin el millor tracte possible, perquè sabem que això multiplicarà el retorn social, i el país ho necessita”.

El president ha remarcat la importància de la societat del coneixement “com un dels pilars de la construcció nacional del país” i, per aquest motiu, ha assegurat que des del Govern “estem reforçant i enfortint-la”. “Com més avancem en la societat del coneixement, més a prop serem de ser un país més just, més pròsper i plenament lliure”, ha conclòs.

En aquest sentit, Aragonès ha subratllat que Catalunya disposa de tota la infraestructura material, educativa, cultural, científica i tecnològica necessària “per esdevenir una societat del coneixement encara més potent”. I ha remarcat la importància d’implantar el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, així com la Llei de la Ciència de Catalunya, que aprovarà properament al Parlament, “perquè és necessari disposar dels marcs legals i normatius que permetin impulsar polítiques transformadores”.

Potenciar l’estabilització del professorat

Per la seva part, la consellera de Recerca i Universitats ha destacat que “el gran repte d’aquest 2023 serà protegir el talent i afavorir el relleu generacional al sistema universitari”. Un objectiu, ha dit, que es farà “a través d’un pla de xoc amb diverses mesures per a l’estabilització del professorat”,al qual “hi destinarem almenys 30 milions d’euros”.

La consellera també ha afirmat que es farà “una aposta molt important” per a la millora de les infraestructures universitàries, “una necessitat que hem pogut constatar després d’escoltar la comunitat universitària durant el primer any de Govern”.

I, per últim, amb la intenció que “la ciència arribi més a la societat”, Geis ha destacat que s’està treballant “per poder presentar ben aviat l’estratègia de transferència del Govern”.

En el curs universitari que s'inaugura avui, el 2022-23, s’impartiran 537 graus i 652 màsters. Pel que fa al nombre d'estudiants matriculats, segons les últimes dades oficials tancades, relatives al curs 2020-2021, al sistema universitari català hi ha al voltant de 270.000 estudiants de grau i màster, dels quals 84.000 són de nou accés. Concretament, els estudiants matriculats de grau eren 224.884 i els de màster universitari 46.315, un 25% dels quals internacionals.

