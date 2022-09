Igualada va acollir ahir la 7a Jornada Gastronòmica de les Planes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant, que s’ha consolidat com la trobada de referència per descobrir plantes silvestres i varietats tradicionals aplicades a la gastronomia i a altres usos. La va fer possible la participació d’uns 200 voluntaris i voluntàries d’arreu del país.

Enguany, la trobada ha inclòs més d’un centenar d’activitats i la participació d’una setantena d’expositors. Com a novetat, l’organització ha dissenyat un seguit d’itineraris d’activitats per guiar els assistents i ajudar-los a identificar el que el podien resultar més interessant: gastronomia, familiar, remeis i cosmètica, begudes, artesania, agricultura, sostenibilitat i recerca etnobotànica. Marc Talavera, president d’Eixarcolant, va fer una molt bona valoració i va dir que és una iniciativa que repetiran, alhora que va posar en relleu la gran afluència a l’itinerari familiar. En general, va dir, «estem molt contents amb l’afluència de gent; totes les activitats han estat plenes». A més de les activitats organitzades dins de la jornada, al llarg de tota la setmana, molts restaurants de la ciutat han ofert a la seva carta diferents propostes gastronòmiques que han elaborat amb aquestes plantes oblidades.