El ple de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia ha triat aquest dilluns nova alcaldessa. Elisabet Hidalgo, que fins ara era la primera tinent d'alcalde, ha rebut el suport dels quatre regidors del seu grup, ERC, i el del regidor no adscrit, José Antonio Lanuza. El candidat alternatiu, Salus Monteagudo (PSC), ha rebut només els vots dels quatre regidors de la seva formació, insuficients per provocar un canvi de partit al davant de l'Ajuntament. El PSC va ser el grup més votat a les eleccions.

El relleu s'ha hagut de fer perquè el fins ara alcalde, Jaume Gorrea, va haver de deixar la representació a l'Ajuntament fa quinze dies després que la Junta Electoral Central ordenés executar la sentència en la que es dictava una inhabilitació per un cas de prevaricació. L'alcalde Gorrea (ERC) va atorgar una llicència d'obres de manera directa, però l'import superava la quantitat a partir de la qual les despeses han de passar pel ple.

El grup municipal d'ERC ha hagut de fer un relleu de l'alcalde també com a membre del ple, perquè la inhabilitació ha anat acompanyada de la retirada de l'acte de regidor per part de la Junta Electoral. El nou regidor republicà és, justament, la filla del mateix exalcalde, Mercè Gorrea, que ha pres possessió de l'acta de regidora abans de la votació de la nova alcaldessa.

ERC, segons ha explicat a aquest diari el mateix Jaume Gorrea, ja havia previst el relleu al capdavant de la llista, però de cara a les properes eleccions municipals, que s'han de celebrar el mes de maig del 2023.

Elisabet Hidalgo ha promès treball i continuar amb la política del seu grup, i ha agraït al destituït Jaume Gorrea la feina feta. "Quan Jaume Gorrea ha estat alcalde, el poble sempre ha anat millor", ha dit.

Monteagudo, per la seva part, havia fet una cruda a formar un govern d'unitat que no ha tingut resposta per part d'ERC.

El final de l'etapa Gorrea com a número 1 d'ERC suposa també el final de l'enfrontament tens i dur, carregat de prejudicis personals, entre el ja exalcalde i Salus Monteagudo, amb qui van compartir uns anys de govern que va acabar com el rosari de l'Aurora i tots dos discutits. Entre Gorrea i Monteagudo hi ha hagut diverses alternances al govern. Es dona el cas que Gorrea, ja sigui per respectar pactes de govern amb altres formacions, o ja sigui per una situació com l'actual en què judicialment ha estat destituït del càrrec, mai no ha pogut començar i acabar el seu mandat com alcalde.

Abans del ple s'ha guardat un minut de silenci en record del jove mort la setmana passada en accident de trànsit.