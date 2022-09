L’Institut Català de les Dones va celebrar ahir l’acte central de l’Any Nativitat Yarza Planas, que va ser alcaldessa de Bellprat, al principi dels anys 30. El Govern català en reivindica la seva memòria i l’empremta que ha deixat en la història de les dones. «Recuperar el llegat de Nativitat Yarza avui és imprescindible i urgent, perquè fer-ho no és només un exercici de memòria o de justícia històrica, sinó que ens obliga també a actuar», va afirmar la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, en referència a l’alcaldessa, mestra i miliciana que va ser la primera dona triada a les urnes per dirigir un municipi. «Les que ens han precedit no només ens han obert el camí a les dones que ens dediquem a la política», va continuar Verge, sinó que «també ens interpel·len des del passat a impulsar els canvis necessaris per garantir una participació veritablement igualitària de les dones a la política, tant als partits i a les institucions, com a les organitzacions sindicals, socials o veïnals».

La jornada es va iniciat amb un diàleg conduït per la periodista Montse Virgili. «Aquest acte no es només una celebració, és atacar directament la desigualtat estructural que és el patriarcat», va recordar la directora de l’Institut Català de les Dones, Neus Pocielo Cayuela, que va afegir que «des de la Catalunya sencera, des dels petits municipis, s’està fent una transformació, s’està fent país, s’està construint república, i Yarza n’és un exemple clar». Per la seva banda, la comissària de l’any Yarza, Carme Porta Abad, va fer èmfasi en què «Yarza no només va ser la primera alcaldessa escollida democràticament, també va ser l’única dona anomenada com a gestora municipal local abans de les eleccions, moment en què va mostrar fortalesa i compromís amb Bellprat, com el va mostrar amb la transformació social del país com a mestra i miliciana».