El Consell Comarcal de l’Anoia incorpora dues bicicletes elèctriques per promoure la mobilitat sostenible en el dia a dia del seu personal. El consell vol promoure la mobilitat sostenible. La finalitat és que els trajectes urbans que es facin dins d’Igualada o des de la seu del Consell fins a poblacions properes com Vilanova del Camí o Santa Margarida de Montbui, per exemple, passin a fer-se en bicicleta i no amb vehicles de motor.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras (PSC), destaca que “la incorporació d’aquestes bicicletes ha de contribuir a assolir les emissions zero en els desplaçaments de feina o reunions que les treballadores i treballadors del Consell fan a Igualada, Vilanova o Montbui". I ha afegit que "volem predicar amb l’exemple i promoure la mobilitat sostenible en aquest entorn urbà; la lluita contra l’emergència climàtica ens interpel·la a tots i es fa amb grans accions, però també amb petits gestos com aquest. També volem que aquesta acció sigui un incentiu més perquè els ajuntaments de la comarca facin passos per adaptar els municipis a l’ús de la bicicleta pels desplaçaments del dia a dia; el pas cap a la mobilitat verda és imparable”. En aquest sentit, atès que el transport a Catalunya representa un 28% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle —segons dades de 2017 de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic—, aquest és un dels sectors en els quals és urgent actuar. I, des del Consell Comarcal, es considera que cal que les administracions públiques siguin exemple en la cerca i posada en marxa de tots aquells canvis dirigits a aconseguir una major sostenibilitat. El vicepresident segon del Consell Comarcal, Santi Broch (Junts), apunta que “estudis recents en l’àmbit europeu han conclòs que canviant el cotxe per la bicicleta en els desplaçaments urbans reduïm les emissions un 1.000% més que canviant-lo per un cotxe elèctric; en el nostre cas parlem de desplaçaments urbans i interurbans entre municipis molt propers, però de ben segur que amb aquesta aposta contribuirem també a la reducció de la petjada de carboni. El compromís del Consell Comarcal amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que les Nacions Unides han establert amb l’horitzó 2030 és ferm”. La incorporació de bicicletes elèctriques pels desplaçaments del personal del Consell se suma altres accions que s’han fet en l’actual mandat, com per exemple la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici per consumir energia verda, el canvi de tota la il·luminació interior buscant una major eficiència gràcies a la tecnologia LED, l’adaptació de l’enllumenat exterior a la nova normativa d’eficiència o la renovació de les fusteries exteriors per millorar l’aïllament de l’edifici.