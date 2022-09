El CAP Igualada Nord dona les claus per actuar davant els principals motius de malaltia en infants a través d'un taller per a famílies. La proposta l'ha organitzat l’equip d’infermeria pediàtrica del centre, que pretén fer una orientació en les malalties més freqüents.

Fonts del centre han explicat que "l’activitat servirà per orientar a les famílies per actuar amb tranquil·litat i coneixement davant les malalties més habituals que poden patir els nens i nenes: febre, tos, mocs gastroenteritis i processos vírics comuns". El CAP Igualada Nord ha impulsat un espai comunitari d’educació per a les famílies, on mensualment ofereix tallers i xerrades amb l’objectiu d’empoderar els pares i mares en la criança dels fills. Les famílies poden transmetre a l’equip de pediatria del CAP els seus interessos i suggeriments per a properes activitats a través del Facebook o Twitter

El taller tindrà lloc el dilluns dia 26 de setembre a les 18h al Centre Cívic Nord d’Igualada, és gratuït i cal inscriure-s’hi prèviament al 93 804 50 92 o bé a través de la web https://centrecivicnord.miram.cloud/.

