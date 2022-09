El Consell Comarcal de l’Anoia incorpora dues bicicletes elèctriques per promoure la mobilitat sostenible a través del seu personal. La finalitat és que els trajectes urbans que es facin dins d’Igualada o des de la seu del Consell fins a poblacions properes com Vilanova del Camí o Santa Margarida de Montbui, per exemple, passin a fer-se en bicicleta i no amb vehicles de motor.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras (PSC), destaca que “la incorporació d’aquestes bicicletes ha de contribuir a assolir les emissions zero en els desplaçaments de feina o reunions que les treballadores i treballadors del Consell fan a Igualada, Vilanova o Montbui». El vicepresident segon del Consell Comarcal, Santi Broch (Junts), apunta que «canviant el cotxe per la bicicleta reduïm les emissions un 1.000% més que canviant un cotxe de benzina per un d’elèctric».