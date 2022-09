Aquest divendres s’ha inaugurat la 69a edició de la fira multisectorial FirAnoia, que se celebrarà tot el cap de setmana a Igualada en un format "més dinàmic que mai", segons els organitzadors. L’acte inaugural ha comptat amb la presència del Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, la Presidenta en funcions del Parlament, la igualadina Alba Vergés, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, i el President del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete. Tots ells acompanyats de nombrosos regidors, alcaldes anoiencs i representants d’entitats socioeconòmiques del territori, han donat formalment el tret de sortida a la Fira amb la tradicional passejada i salutació als expositors.

El certament d’enguany compta amb un complet programa d’activitats perquè la visita a la fira esdevingui una experiència activa. El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, s’ha mostrat orgullós i satisfet per poder “tornar a la normalitat, després d’algunes edicions marcades per restriccions de la pandèmia” i també ha celebrat poder recuperar alguna activitat de les més tradicionals: l’ofrena dels Hereus i Pubilles, que enguany “són més de vint municipis anoiencs que aquest any seran representats per les parelles d’infants”. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha recordat la tradició històrica d’Igualada com a ciutat amb vocació comercial i ha remarcat que “és la col·laboració público-privada que permet organitzar esdeveniments com aquest per mostrar les excel·lències de la ciutat i de la comarca”.

El Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font d’Igualada s’ompliran durant tres dies amb més de 260 expositors sumant empreses i serveis de l’Anoia, concessionaris, artesans, antiquaris i entitats de la ciutat. En aquest sentit, el Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha destacat que “FirAnoia permet veure de manera molt concreta els importants reptes del sector productiu del país, com l’evolució de l’automoció cap al nou paradigma del cotxe elèctric, la digitalització de la petita i mitjana empresa, o la incorporació de l’ecommerce al comerç sense perdre la vessant tradicional”. Per Torrent, “les fires són un factor de dinamitzador del territori” i en el cas concret de FirAnoia “és la constatació de la reactivació socioeconòmica del país després de la pandèmia; cap altra ciutat de Catalunya sap el que ha costat tirar endavant com Igualada”.

Sota el lema “Movem l’Anoia”, la fira d’enguany se celebra fins diumenge i pretén ser una fira activa. Una novetat destacada d’enguany és la creació de tres zones “Chillout” al llarg del recorregut: espais de trobada i de descans per a expositors i visitants amb food trucks i servei de begudes amb productes de proximitat per relaxar-se una estona o fer networking abans de seguir recorrent la fira.

FirAnoia 2022 coincideix amb tres cites més, dues son el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes i el qual es trobarà a l’Estació Vella el diumenge al matí i el Mercat d’Artesania que ocuparà l’espai final del Passeig. D’altra banda, neix “Tasta’m, nits a l’Escorxador”, un format totalment innovador per a presentar els vins del territori. Es tracta d’un nou esdeveniment que, en el marc dels actes de la capitalitat cultural d’Igualada, suma maridatge de vins, música en directe i visita guiada al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Se celebrarà les nits del divendres 23 i dissabte 24 de setembre en un format reduït.