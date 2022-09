FirAnoia, la mostra multisectorial de referència a la comarca, omplirà Igualada d’expositors comercials, d’artesania, gastronomia i automoció. La fira, que se celebra des d’aquest divendres a ala tarda fins diumenge presenta enguany un «format més dinàmic que mai», segons l’organització, i aposta per una programa d’actes que, amb el lema Movem l’Anoia, pretén que sigui «una experiència més completa per al visitant».

El Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font d’Igualada s’ompliran durant tres dies d’activitat i d’expositors diversos, amb uns 260 sumant empreses i serveis de l’Anoia, concessionaris, artesans, antiquaris i entitats. FirAnoia és un gran aparador de les iniciatives i serveis del territori, i es fa coincidir amb altres propostes. D’una banda, s’estrena l’activitat vinícola Tasta’m, al recinte de l’Escorxador, amb maridatges de vins i música. D’altra banda, s’aposta de nou pel mercat d’artesania, que ocupa l’espai final del passeig; i pel mercat d’antiguitats, que es fa l’últim diumenge de mes i omplirà diumenge al matí el parc de l’Estació Vella. Com a novetat d’aquesta edició de FirAnoia, hi haurà tres zones chill out al llarg del recorregut, amb la intenció que siguin espais de trobada i de descans per a expositors i visitants. S’hi podran trobar food trucks amb servei de menjar i begudes. La fira es complementa amb nombroses activitats, moltes de les quals es fan a l’espai Servisimó, al passeig Verdaguer. I a part d’aquest espai lúdic, aquest any s’estrena l’espai Iguana, amb reptes i demostracions per a públic de totes les edats. Parel·lalment, la Plaça de Cal Font repetirà un any més com a espai d’automoció, amb exposició i venda de cotxes.

Més de vint marques a l'espai d'automoció

Una quinzena de concessionaris d’Igualada i de la comarca ompliran des d’aquesta tarda fins diumenge la plaça de Cal Font amb una àmplia selecció de vehicles nous, d’una vintena de marques i una àmplia gamma de models. L’espai d’automoció és una oportunitat per als concessionaris per mostrar les novetats en vehicles, i també ho és per aquells que tenen intenció de renovar el cotxe, ja que els poden veure de prop i conèixer-ne les característiques. Per tal d’incentivar la compra, se sortejaran tres premis de 1.000 euros cadascun entre els compradors.

Tasta'm, degustacions i música

FirAnoia estrena la proposta Tasta’m, amb degustacions i música en directe. Es farà al recinte modernista de l’Escorxador tant aquest divendres com dissabte, 24 de setembre, a partir de 2/4 de 8 del vespre. S’ha programat una visita guiada a l’espai de l’Escorxador, i després un maridatge a càrrec de la DO Catalunya, amb els cellers Pla de Morei i Caves Bohigas, de la mà de la sommelier Clara Dalmau. S’amenitzarà amb el concert del duet acústic Elisa Mas i Marc Badia. Cal inscripció prèvia a firanoia.cat.

Espais lúdics amb oferta d'activitats

FirAnoia comptarà, després de la bona acceptació de l’any passat, amb l’espai lúdic Servisimó, on es podrà trobar una àmplia oferta d’activitats per a tots els gustos i edats. S’hi faran xerrades, exhibicions gimnàstiques, jocs infantils i tornejos d’escacs, entre d’altres propostes. A més, com a novetat, hi haurà l’espai Iguana, ple de reptes, demostracions i activitats per a petits i grans. Per exemple, repte de crossfit, festival electra amb tallers infantils i demostració de grafits.