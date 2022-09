Igualada ha inaugurat aquest divendres un alberg de pelegrins i oficina de turisme a l'edifici modernista de Cal Maco, situat a la plaça de la Creu. S'ha fet coincidint amb la celebració dels 500 anys del pas de sant Ignasi per la ciutat i vol ser un espai de trobada de turistes i peregrins i reforçar el seu potencial turístic. L'alcalde de la ciutat, Marc Castells, ha afirmat que, amb aquest equipament, la ciutat "s'obre al món" més enllà del seu potencial industrial. L'alberg compta amb 48 llits mentre que el centre d'atenció resumeix el patrimoni més important de la ciutat i comarca i també acull una reproducció del vestit que el sant va comprar a la ciutat. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

L'edifici modernista de Cal Maco, totalment restaurat, compta amb a la primera planta amb la recepció i l'Oficina de Turisme, on també s'hi ubica una rèplica del vestit que sant Ignasi va comprar a la ciutat ara fa 500 anys. Al mateix espai també destaca una gran maqueta que mostra com era la ciutat ara fa cinc segles. En aquesta planta s'hi pot trobar informació de tota la comarca i d'Igualada i s'hi destaquen els principals actius turístics i patrimonials.

En els pisos superiors de l'edifici s'hi ubica l'alberg, amb diferents espais comuns de trobada, menjador, descans i espai de treball. En total el centre compta amb una dotzena d'habitacions i 48 llits. La part superior de l'edifici, la cinquena planta, és un terrat amb vistes.

L’obertura de Cal Maco es fa coincidint amb la commemoració dels 500 anys del pas de Sant Ignasi de Loiola per la ciutat d’Igualada. L'espai acollirà bona part dels pelegrins que facin el Camí Ignasià, compartit en alguns trams amb el de Sant Jaume.

Fer aflorar el potencial turístic de la zona

Durant els parlaments, l'alcalde d'Igualada ha afirmat que, amb l'obertura d'aquest nou espai, la ciutat inicia una nova etapa on es vol fer aflorar el potencial turístic de la zona. Segons ha dit, Igualada és una ciutat industrial però també turística i amb aquest alberg i centre de visitants es fa "el primer pas del relat turístic de la ciutat que té moltes coses a ensenyar". També ha afirmat que l'Anoia té una gran potencialitat però encara és "la gran desconeguda" i que, units amb el Consell Comarcal i la resta de municipis, s'ha de treballar en donar-ho a conèixer plegats. D'altra banda, ha subratllat que també s'ha resolt el fet de tenir un espai com aquest en desús i amb risc de degradar-se des que es va traslladar l'arxiu comarcal a un altre indret.

De la seva banda, la consellera Lourdes Ciuró ha destacat l'espai també com un "reconeixement" a sant Ignasi i a l'oportunitat que representa per "promocionar i projectar Catalunya al món com a terra d'acollida". La consellera també ha dit que ciutats com Igualada "tenen molt a explicar i a dir". "No només volem el turisme de platja, al territori tenim molts altres actius i el camí ignasià està cridat a ser punter i referència", ha afegit.

La remodelació de Cal Maco ha suposat una inversió de 1’8 milions d’euros, la meitat d’ells finançats amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), 450.000€ per part de la Diputació de Barcelona i la resta per l’Ajuntament.