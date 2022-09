Dissabte, Jordi Badia Perea, alcalde de Calaf, juga a casa. A partir de les 18.30h, al seu poble, on és alcalde, tindrà lloc el penúltim acte de la campanya «Posem-hi el cor», que vol recollir diners perquè Althaia pugui crear un espai a l’Hospital Sant Joan de Deu de Manresa per tractar de manera integral els afectats per un ictus o per altres malalties neurodegeneratives. Badia n’és el protagonista, perquè a partir de la seva pròpia experiència com una persona que va superar un ictus s’ha construït una campanya per recaptar fons que es completa aquest mes d’octubre. La campanya ha consistit en recaptar aportacions d’empreses i particulars que paguessin per cadascun dels 3.800 quilòmetres que Badia va recórrer aquest estiu en bicicleta (de la població italiana de Rovereto fins al Cap Nord).

Badia va completar la distància en 15 dies, amb algunes jornades dures, i explicarà aquesta experiència demà en una entrevista, la primera que fa amb públic parlant d’aquest tema, que conduirà Elisabet Carnicer. Badia parlarà de l’aventura esportiva, però també de les motivacions que el van portar a fer aquest repte solidari. Ell ha estat la imatge d’un projecte que compta amb l’impuls d’Althaia, de diversos patrocinadors i, demà, amb la col·laboració del cantant i presentador de l'exitós programa de TV3 Eufòria, Miki Núñez, que actuarà a favor de la causa que mou les cames de l’alcalde calafí. L’acte, que patrocina Stern Motor, també es completa amb un sopar que ofereix Folls Restaurant. Badia volia que la seva acció, que els seus cops de pedal es traduïssin en una recaptació de 38.000 euros perquè Althaia iniciés el seu projecte de fer una instal·lació per tractar l'ictus i altres malalties neurodegeneratives en un espai propi, amb la presència dels diferents especialistes que poden intervenir en unes afectacions que poden arribar a ser d'alta complexitat, i que, ara, tenen una atenció que podria arribar a ser més personalitzada i directa, amb millor suport als afectats d'aquestes malalties i a les seves famílies. La campanya que ha impulsat Badia pretenia ser un primer pilar per poder fer aquest centre. En tot cas, el repte esportiu el va completar a l'estiu i l'econòmic tot indica que també es podria completar abans d'acabar el mes d'octubre. El protagonista de l'aventura solidària confia que se superar els 38.000 euros que es pretenien recaptar i confia en que es podrà iniciar el projecte. Ahir, amb ironia, afirmava que "els diners, com a mínim per posar la primera pedra, hi seran". I ell també manté el compromís amb el projecte.