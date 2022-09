Els regidors d’ERC Igualada consideren de «molt preocupant» el cost del viatge de l’alcalde Marc Castells al Vaticà i dels 6 regidors que l’acompanyaven i el càrrec de confiança que també hi va anar. La visita de Castells al Papa «va durar 20 segons», indiquen, per portar una rèplica del vestit que sant Ignasi hauria portat fa 500 anys, quan va ser a Igualada, Montserrat i Manresa. Per ERC, es tracta d’«una falta de respecte» gastar-se diners públics «per anar a vendre fum i fer-se la foto» atès que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya. Esquerra va demanar ja el cost d’aquest viatge i demana que els regidors tornin els diners a l’ajuntament.

Enric Conill, cap de l’oposició d’Igualada, va exposar la seva preocupació en conèixer detalls de la visita de l’alcalde Marc Castells al Vaticà d’aquesta setmana. El viatge ha consistit en una delegació de 10 persones: l’alcalde, 5 regidors, un càrrec de confiança i 3 acompanyants. La visita va durar aproximadament uns 20 segons i els republicans qüestionen la utilitat d’aquesta visita i exigeixen saber quant ha costat això als igualadins, que paguen els impostos «més cars de Catalunya». Conill considera que això podria marcar «un precedent greu» amb les maneres d’actuar del govern local i que en conseqüència cal ser molt rotunds i taxatius en l’esclariment dels fets. Conill afirma que va ser «un gest de propaganda de l’alcalde». I assegura que «hem dit prou», «perquè els igualadins no pagarem la campanya electoral de Marc Castells.