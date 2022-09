La 69a edició de la fira multisectorial FirAnoia, el gran aparador de l’empresa i el comerç de la comarca, ha omplert durant tres dies el passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font d’Igualada amb més de 260 expositors, sumant empreses i serveis de l’Anoia, concessionaris, artesans, antiquaris i entitats de la ciutat, amb un recorregut de 16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure. Tot i la mala previsió meteorològica, la fira d’enguany s’ha celebrat amb normalitat.

El president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, ha agraït que el temps s’hagi comportat. «Ens ha anat bé, perquè durant el dia ha fet bon temps i ha estat a la nit quan ha plogut», ha explicat.

El certamen d’enguany portava el lema «Movem l’Anoia» i s’ha organitzat una vintena d’activitats perquè la visita a la fira esdevingués una experiència activa. Com a alternativa, Fira d’Igualada ha incorporat una novetat dins el recorregut: tres zones Chillout. En aquest sentit, Magí Senserrich ha valorat positivament aquesta novetat: «Es tracta d’un dels canvis i novetats que hem volgut incloure enguany, ha servit com a espai de trobada i de descans per a expositors i visitants; dins d’un recorregut que fa aproximadament 1,5 quilòmetres, ha servit com a pausa». Senserrich també ha destacat que les tres zones han servit també «per donar a conèixer menjar i begudes de proximitat».

Senserrich fa un balanç positiu de l’edició d’enguany i s’ha mostrat satisfet per poder «tornar a la normalitat després d’algunes edicions marcades per restriccions de la pandèmia». Senserrich també ha destacat una bona afluència de visitants present els tres dies, «una fira amb normalitat». D’altra banda, també ha celebrat poder recuperar alguna activitat de les més tradicionals: l’ofrena dels Hereus i Pubilles, que enguany «són més de vint municipis anoiencs que aquest any han estat representats per les parelles d’infants».

Una altra novetat d’enguany ha estat el nou format totalment innovador per presentar els vins del territori: «Tasta’m, nits a l’Escorxador». Es tracta d’un nou esdeveniment que, en el marc dels actes de la capitalitat cultural d’Igualada, suma maridatge de vins, música en directe i visita guiada al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Aquest ha tingut lloc les nits del divendres i el dissabte. Segons Senserrich, «aquesta nova experiència és única i completa que ha tingut èxit i ha funcionat molt bé, això és un bon senyal». De fet, es van exhaurir les entrades i «van haver de dir que no a gent». El president de Fira d’Igualada ha afirmat que la intenció és repetir-ho i donar-li continuïtat.

Enguany s’ha reeditat l’Espai Automoció amb una gran exposició i venda de cotxes de diferents marques i concessionaris a la plaça de Cal Font. FirAnoia 2022 també ha coincidit amb el Mercat d’Antiguitats, el qual va tenir lloc al parc de l’Estació Vella durant el el matí d’ahir i amb el Mercat d’Artesania que va ocupar l’espai final del passeig Verdaguer de la capital anoienca.