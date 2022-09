El govern d'Igualada diu que la despesa del viatge a veure el Papa va ser de 2.658 euros

L'equip de govern d'Igualada ha respost a les crítiques d'ERC i Igualada Som-hi pel viatge a Roma i la visita al Papa amb el preu de la despesa que va generar: 2.658 euros. I ha aclarit, que de la delegació igualadina, només es va fer càrrec d'una part. En el viatge, l'alcalde va mostrar al Sant Pare la recreació que s'ha fet a la ciutat d'un possible vestit que Sant Ignasi hauria comprat fa 500 anys en el seu viatge a terres catalanes (Igualada, Montserrat i Manresa).

El govern ha explicat aquest dilluns que "la trobada amb el pontífex ha tingut un repercussió i seguiment per part de diversos mitjans i agències de comunicació, que s’han fet ressò del suport del què és cap d’estat del Vaticà a aquesta iniciativa igualadina". La delegació oficial de la capital de l’Anoia va estar encapçalada per l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Turisme, Jordi Marcè, el regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps, els dos mossens de la ciutat d’Igualada i el Cap de Comunicació de l’Ajuntament.

"El cost del viatge institucional per la delegació oficial ha estat de 2.658 euros", ha explicat el govern, i afegeix que "la resta de persones que van ser al viatge van fer-se càrrec personalment de les despeses". Entre aquestes altres persones hi havia dos sacerdots d'Igualada.

ERC d'Igualada havia manifestat que el seu grup se sentia "molt preocupat" pel cost del viatge de l’alcalde Marc Castells al Vaticà (abans que es conegués la despesa). Els republicans retreien a Castells que hi havia anat acompanyat de 6 regidors i un càrrec de confiança (el responsable de premsa). "La visita de Castells al Papa va durar 20 segons per portar-li un vestit", i Esquerra en qüestionava la utilitat de la visita al Vaticà. Al mateix temps assegurava que era “una falta de respecte gastar-se diners públics per anar a vendre fum i fer-se la foto atès que Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya". Esquerra va demanar el cost d’aquest viatge, resposta que el govern va donar ahir, i demanava que els regidors tornin els diners a l’ajuntament.

El govern d'Igualada va fer coincidir la visita al Vaticà en els dies previs a la inauguració del nou alberg de la ciutat, a l'antiga casa cal Maco. I durant el passat cap de setmana hi ha hagut un gran nombre de visitants a les jornades de portes obertes. L'equipament ha obert portes i rebut els primers hostes aquest mateix cap de setmana. Està pensat com un punt de parada en el camí de Sant Ignasi, entre Loiola (d'on sant Ignasi era originari) i Manresa (on va fer parada diversos mesos i hi va escriure els seus exercicis espirituals). Segons ha explicat el mateix govern el viatge responia "a la voluntat d’internacionalitzar i impulsar el projecte turístic i cultural de cal Maco i el camí de sant Ignasi", un porjecte que "difon l’atractiu d’Igualada i el conjunt de l’Anoia". L'equip de l'alcalde Marc Castells també ha explicat que el fet de mostrar la recreació del vestit i el calçat que hauria dut sant Ignasi a qui és l'actual cap de l'Església catòlica i el jesuïta en un càrrec més alt en aquests moments "és d'especial rellevància".

Cal Maco és alberg de pelegrins i oficina de turisme, i explica el govern igualadí que amb aquest equipament "fa una aposta clara per l’atracció internacional de visitants, coincidint amb els 500 anys del pas de sant Ignasi per la ciutat". La recreació del vestit que Sant Ignasi va comprar a Igualada, enguany fa 500 anys, ha estat possible gràcies a un minuciós estudi per part del Museu Tèxtil de Terrassa a partir de diversos textos de l’època i "comportarà un dels principals atractius" del nou l’Alberg i centre d’interpretació de Cal Maco, segons indiquen fonts municipals.

En la trobada amb el que és cap dels Jesuïtes es va posar en valor la feina feta per recrear un element de tanta transcendència històrica, símbol de la conversió de Sant Ignasi, de cavaller a pelegrí. El Papa Francesc va mostrar-se encuriosit per la tècnica utilitzada per recrear la túnica i les espardenyes del sant i per saber l’origen de roba. "Finalment, el pontífex va acabar beneint la túnica, interessant-se per la ciutat i enviant una cordial salutació a tots els igualadins i igualadines", han explicat des del govern de Junts.

El camí Ignasià

El Camí Ignasià, de 700km, és el segon camí de peregrinació més important després del Camí de Sant Jaume. Cada any, la ruta, que té el seu origen a Loiola (Guipúscoa), que passa per Montserrat, i finalitza a la cova de Manresa, incrementa el nombre de peregrins que la realitzen any rere any. Les xifres, abans de la pandèmia, indicaven que dels un 89% dels peregrins del 2019 eren d’origen estranger (un 35% del continent americà, un 43% d’Europa, 17% d’Àsia, 3% d’Oceania i 3% restant d’Àfrica) .

Aquest any que se celebra el 500è aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat, fet que ha suposat una important oportunitat a nivell turístic per a Igualada. Amb aquesta previsió, s’ha rehabilitat l’edifici modernista de Cal Maco, a la plaça la Creu, a través de finançament dels Fons Europeus FEDER, una subvenció de Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada, per a convertir-lo en un centre d’interpretació del camí, alberg de peregrins i nova oficina turística d’Igualada i l’Anoia. Aquest nou equipament, emmarcat al bell mig de la ciutat, significarà un avenç qualitatiu de l’aposta de la ciutat pel sector turístic, comercial i de la restauració.

Més d’un miler de visites i els primers pelegrins de sis nacionalitats

Aquest cap de setmana més d’un miler de persones han visitat Cal Maco en les diverses visites guiades que s’han fet de forma ininterrompuda a l’equipament. Ha estat aquest diumenge quan s’han rebut, també, els primers pelegrins de sis nacionalitats: Sud-Àfrica, Alemanya, França, Eslovènia, Croàcia i Corea del Sud.