El govern d’Igualada va fer coincidir la visita al Vaticà en els dies previs a la inauguració del nou alberg de la ciutat, a l’antiga casa cal Maco. I durant el passat cap de setmana hi ha hagut un gran nombre de visitants a les jornades de portes obertes. L’equipament ha obert portes i rebut els primers hostes aquest mateix cap de setmana. Està pensat com un punt de parada en el camí de Sant Ignasi, entre Loiola (d’on sant Ignasi era originari) i Manresa (on va fer parada diversos mesos i hi va escriure els seus exercicis espirituals).

Cal Maco és alberg de pelegrins i oficina de turisme, i explica el govern igualadí que amb aquest equipament «fa una aposta clara per l’atracció internacional de visitants». La recreació del vestit que Sant Ignasi l’han pogut veure a l’alberg els primers hostes que han arribat de sis nacionalitats: Sud-Àfrica, Alemanya, França, Eslovènia, Croàcia i Corea del Sud.