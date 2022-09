L'aviació adaptada reuneix dissabte aparells, pilots i curiosos a l'aeròdrom Òdena-Igualada

Persones amb discapacitat podran pujar en una avioneta o un ultralleuger el proper 1 d'octubre, en la que serà la cinquena edició de l'aviació adaptada. Les persones amb dificultats de mobilitat, sovint han vist limitada la possibilitat de volar, o la de volar en petits aparells com ultralleugers o avionetes. L’aeròdrom d’Igualada-Òdena es prepara ja per acollir, dissabte, fins a 130 persones que es van inscriure en pocs dies per poder viure aquesta experiència. Hi participen 25 avionetes

L’entitat organitzadora, Aviació Adaptada, lluita per una accessibilitat universal on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i sobretot que les persones amb discapacitat puguin gaudir de les mateixes oportunitats dintre del mon de l’esport i de l’oci, vivint noves sensacions i empoderant-les. Aquesta jornada no només serveix per volar sinó que és un dia per i per a les persones amb discapacitat, en un espai poc comú, adaptat per a aquest dia i amb activitats i menjar comunitari on unes 100 persones voluntàries vetllen perquè sigui tot el millor possible i gaudeixin d'un dia inoblidable amb els seus familiars i amistats.

Retransmissió en directe

La novetat d’aquest any és la pantalla gegant que s’instal·larà a l’aeròdrom, davant l’hangar 1080, des d’on tot el públic podrà seguir en directe què està passant als diferents punts neuràlgics de l’esdeveniment, també a dins de les avionetes. També hi haurà una altra pantalla de dimensions menors a peu de pista, des d’on els usuaris que estiguin esperant el seu torn per volar podran veure als seus companys a dins de les avionetes, al bar, a l’escenari i a diferents espais. Hi ha un equip de 8 càmeres -fixes i mòbils- i un dron que gravarà imatge.

Una Jornada per a tothom

"Els protagonistes del dia seran les persones amb discapacitat però la jornada està pensada per a tothom", segons han explicat fonts de l'organització. Serà un enlairament i aterrrantge d'aeronaus constant i, a més a més, s'han previst activitats per a infants relacionades amb el món de l’aviació o la discapacitat. Hi haurà servei de bar durant tot el dia, música a càrrec del discjòquei Miquel Andreu, que té una discapacitat física i un dinar popular.

La jornada començarà a partir de les 10 del matí i acaba a les 6 de la tarda. L’organització posa a disposició de tothom el servei gratuït d’autobusos adaptats que faran el trajecte des de Barcelona, Transports Masats, fins a l’aeròdrom.

La Jornada s’internacionalitza

L’entitat segueix caminant cap a la internacionalització que l’any passat va engegar. Així enguany, la jornada comptarà de nou amb un participant molt especial. Es tracta del pilot i bioquímic Philippe Carette, col·laborador de la Universitat d’Enginyeria Aeronàutica i Aeroespacial de Toulousse ISAE-SUPAERO, on està liderant un projecte d’adaptació universal desenvolupant un exoesquelet que serà capaç de moure les cames de persones sense mobilitat per a pilotar avions. Carette, que es mou en cadira de rodes, arribarà volant des de França amb el seu avió MCR4S de quatre places adaptat amb una adaptació dissenyada per ell.

