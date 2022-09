Davant de l’Asil d’Igualada es crea una nova zona d’aparcament gratuït per a 150 vehicles. L’Ajuntament el preveu com un estacionament de blanca (gratuït) i zona taronja (pagament amb la primera hora gratuïta). Aquestes noves places gratuïtes afavoriran la rotació d’estacionament a la zona i donaran resposta a les demandes dels comerciants, veïns i usuaris dels serveis i escoles de la zona que reclamaven un increment de places i de rotació en l’aparcament.

L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells va explicar ahir que els treballs s’iniciaven aquests dies. Va comparèixer amb dos representants dels comerços i Indústries ubicades en l’eix comercial a l’entorn de l’avinguda Balmes: Joan Gabarró de Fitex i Batista Tort de l’empresa Sita Murt.

Castells va explicar que aquesta nova zona d’aparcament servirà per donar «un important impuls de dinamització comercial a la zona, afavorint que els compradors puguin trobar un espai on poder estacionar, pròxim a la zona de comerços i serveis, i puguin desplaçar-s’hi a peu».

Un estudi dels hàbits dels compradors que trien Igualada per fer les seves compres, realitzat per laDiputació de Barcelona, detalla que el 80% dels compradors de fora de la ciutat ho fa a l’Eix de l’Avinguda Balmes i, d’aquests, un 50% es desplaça després al centre de la ciutat. Castells considera, teninten compte les dades, que «és important que hi hagi places d’aparcament en aquesta àrea que rep el gruix principal de compradors de la nostra ciutat».

A banda de la part comercial, la nova zona blanca i taronja donarà servei als treballadors de les empreses de la zona, a tothom qui faci tràmits a la policia local i als familiars que fan visites a l’Asil i que ara tenen dificultats per trobar on deixar el cotxe».