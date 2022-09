La colla dels Moixiganguers d’Igualada es presenta demà al concurs de castells de Tarragona com a colla de 9, amb la voluntat de posar damunt l’arena de la plaça la fortalesa del grup en aquests moments. Serà la primera vegada que els igualadins estan entre les colles 12 grans del país. La setmana passada van alçar i descarregar el 3 de 9 amb folre a Reus i per al concurs de Tarragona preparen un 5 de 8, el mateix 3 de 9 amb folre i, si el darrer assaig els va bé, un 4 de 9 amb folre, que encara no han portat mai a plaça, però que ja han anat provant. La colla viu el moment, el que pot fer ser millor que mai, amb una eufòria continguda. Hi ha una febrada castellera a la ciutat com ho demostra que tenen més camises morades que mai i més suport.

El concurs de Tarragona es viu amb molt ambient casteller a Igualada. La colla dels Moixiganguers desplaçarà unes 700 persones, però és que d’aquests, gairebé 600, seran camises morades. La resta, espectadors. Mai fins ara havien aconseguit moure tanta gent, segons explica el president de la colla, Oriol Solà. En l’últim concurs a Tarragona havien viatjat unes 500 persones. Aquesta gran quan persones implicades és el que permet a Solà pensar que es poden aconseguir els castells proposats. Fins ara, en tota la història, la colla igualadina només ha alçat 4 castells de 9 pisos, l'últim el de la setmana passada a Reus. El president de la colla igualadina destaca que "actualment hi ha 340 que ja són de la colla, amb tota la formació passada. I n'hi ha uns 250 més que es troben en aquesta fase de formació, però ja amb camisa per ajudar a fer els castells". Però tenir aquetes 250 persones que hi estan entrant és el que obre moltes possibilitats al grup. Els mesos més durs de la pandèmia van ser durs per als Moixiganguers i per a totes les colles. Va costar tornar als assajos, però "la feina que hem anat fent des de fa mesos i els bons resultats del grup" els han portat fins al bon moment actual, segons explica Solà. "I a nivell casteller tornem a estar allà on érem abans de la pandèmia", afegeix el president. Els Moixiganguers són ja a la primera divisió de les colles del país. Si es manté la comparativa futbolística es podria dir que encara no són de Champions, aquestes places quedarien reservades per a les colles que fan construccions humanes de 10 pisos, els La Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla de Vilafranca i els Minyons de Terrassa. En el rànquing de puntuació de la temporada, els igualadins ocupen ara el 9è lloc. La plaça Tarraco Arena de Tarragona viu entre avui i demà un gran cap de setmana casteller. És la principal trobada del país. Hi ha més de 300 periodistes acreditats per poder seguir el concurs. Avui actuaran colles que fan castells de 8 i els de gama alta, 12 colles que poden tenir aquesta consideració, ho faran diumenge, des de primera hora del matí fins a mitja tarda. Poder fer castells de 10 pisos és el gran repte a casa nostra, però és l'aspiració d'aquelles colles que volen competir amb els millors. Solà és prudent davant d'aquestes expectavites. "Primer hem de consolidar els de 9, que aquesta temporada n'hem fet un i abans només 3 més", ha assegurat.