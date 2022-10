El diputat d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, Marc Verdaguer, ha reafirmat aquest dimarts a la Torre de Claramunt l’aposta de la Diputació de Barcelona per la cohesió territorial, concepte que ha definit com «una idea molt simple, però molt important», ja que «és aconseguir que qualsevol ciutadà visqui on visqui, gaudeixi de les mateixes oportunitats» i, alhora, «saber que cada poble, cada ciutat, cada territori, importa». Ho ha fet durant la jornada ‘Noves formes de cohesió territorial: un enfocament integrat de polítiques públiques sectorials’, que està tenint lloc al Centre social Sant Joan Baptista del municipi.

En aquest sentit, Verdaguer ha assegurat que «la cohesió territorial no és només un objectiu una idea o un discurs; la cohesió territorial es practica». I, per aquest motiu, ha detallat que en jornades comarcalitzades com la d’aquest dimarts a l’Anoia es té com a tema principal «la cohesió territorial i es posa en comú diferents reflexions sobre temes que afecten als municipis i que pel fet de posar-ho en comú ajudem a poder donar una solució en temes de fibra òptica, de formació i de secretaris, el que pot preocupar als ajuntaments».

A l’acte d’inauguració de la jornada el diputat ha estat acompanyat de l’alcalde de la Torre de Claramunt, Jaume Riba; i del president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete.

Digitalitzar els ajuntaments

La cohesió territorial va lligada a la digitalització del territori. És per aquest motiu que la corporació aposta perquè els ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants puguin adquirir dispositius, equips informàtics i programari adquirits per potenciar el treball en remot. En el cas de l’Anoia, els ajuntaments compten amb una inversió de 93.587,41 €, amb la voluntat, com ha explicitat el diputat, «d’ajudar als municipis per tal d’adaptar-los al teletreball i a la situació que tenim després de la pandèmia».

A nivell provincial, aquest suport de la Diputació té una dotació econòmica d’un milió d’euros i està destinat als municipis de menys de 20.000 habitants i a les quatre Entitats Municipals Descentralitzades (EMD). La distribució d’aquesta partida econòmica s’ha fet, per una banda, adjudicant un import fix segons el tram de població (743.300 €). D’altra banda, els 256.700 € restants s’han assignat de manera proporcional a la població pertanyent a cada govern local.