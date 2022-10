L’Institut Català de les Dones (ICD) va presentar ahir l’exposició commemorativa dels cent cinquanta anys del naixement de Nativitat Yarza Planas (Valladolid, 24 de desembre de 1872-Tolosa, Llenguadoc, 16 de febrer de 1960), que a ser mestre i la primera alcaldessa votada democràticament a Catalunya i a l’Estat (1934). La mostra fa un recorregut per la intensa trajectòria de qui va dirigir el govern del petit municipi anoienc de Bellprat. L’exposició, que restarà oberta al públic a la seu de l’Institut Català de les Dones unes setmanes, serà itinerant i es posarà a l’abast d’ens locals i entitats de tot Catalunya.

Durant l’acte d’inauguració de l’exposició, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Meritxell Benedí Altés, va explicar que el Govern ha decidit commemorar el 150è aniversari del naixement de Yarza «com un homenatge a totes aquelles dones que, durant la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, durant la Guerra Civil i el franquisme es van significar i van fer un pas endavant per poder defensar els valors que creien que eren necessaris per construir un país modern». Benedí va reivindicar el compromís de Yarza, «des de la pedagogia, potenciant l’educació mixta i la reforma pedagògica, des del laïcisme, des del republicanisme i des del municipi on vivia i on feia de mestra i, durant la guerra civil, des del front i finalment des de la rereguarda».

Durant la seva intervenció, Benedí també va reclamar l’espai històric que pertany a les dones: «És evident que encara necessitem fer polítiques públiques de reconeixement i de memòria històrica, i cal que aquestes polítiques incloguin la perspectiva de gènere i la perspectiva feminista.

Per la seva banda, la comissària de l’Any Yarza, Carme Porta Abad, va destacar que «a l’exposició s’hi pot trobar un recull dels moments vitals de la vida de Nativitat Yarza Planas des d’una perspectiva multidimensional, ja que Yarza era una persona molt activa i molt diversa en les seves aportacions».

Porta va afegir que Yarza «no és només la primera alcaldessa elegida democràticament a Catalunya, sinó que és una dona compromesa amb la República, feminista i laica», i feia ressaltar en la seva intervenció que «el seu compromís amb el poble des d’un compromís pedagògic per la transformació social i política».

Nativitat Yarza Planas va ser mestra, alcaldessa, republicana, antifeixista, laïcista i miliciana. Als pocs mesos del seu naixement, la família es va traslladar a Saragossa fins que als 4 anys es traslladaren a viure a Barcelona. Va estudiar magisteri i va exercir de mestra a diferents poblacions de Catalunya. Nativitat Yarza Planas va ser militant del Partit Republicà Radical Socialista i va esdevenir alcaldessa de Bellprat el 14 de gener del 1934 encapçalant la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya al municipi. Durant la Guerra Civil, ja com a militant del PSUC, es va allistar de miliciana i va portar a terme tasques de suport al front d’Aragó fins que va ser traslladada com a mestra. Va ser depurada l’any 1940, quan ja vivia a l’exili a Tolosa de Llenguadoc, on va morir als 87 anys, en l’oblit. L’exposició repassa les diferents facetes de Yarza.