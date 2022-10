La candidata d’ERC a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, proposa fer un nou ViuB a la ciutat d’Igualada. Vergés destaca que «volem que la gent gran de la nostra ciutat visqui bé i tinguin l’oportunitat d’escollir com envellir» així com assegura que «cal que l’ajuntament ofereixi solucions i atengui les necessitats de la nostra gent».

Segons Vergés, cal afrontar de manera immediata les necessitats dels igualadins i oferir-los-hi solucions. i «l’habitatge és una mancança molt gran». ViuB ofereix la màxima independència personal i alhora molts serveis en el mateix edifici per a la gent gran. I també és un espai de socialització.

La candidata a l’alcaldia d’Igualada va explicar que «hem d’ampliar l’oferta i garantir que tothom qui hi vulgui accedir ho pugui fer, per això proposem un nou ViuB que es podria situar al barri de Set Camins de 100 places». Amb aquesta aposta, segons Vergés. «es dinamitzarà el barri i el comerç local, es crearà xarxa veïnal i s’oferirà una alternativa segura, solvent i útil per a tota la gent que ho necessiti». Vergés ha afirmat que «malauradament el govern municipal no ha generat noves places de ViuB, ni de centres de dia ni residencials i això cal revertir-ho. La gent gran per a nosaltres és una prioritat i farem tot allò que calgui per garantir el benestar de la gent gran». .