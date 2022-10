L’alberg de Sant Jaume de Jorba celebra el seu desè aniversari aquesta cap de setmana, això sí, dos anys més tard del previst arran de la pandèmia de covid-19. A la presentació dels actes, el responsable de l’alberg Mossèn Enric va recordar que aquesta celebració coincideix amb els actes de l’any Xacobeu, que s’ha allargatm i que aquest any també s’aprofita l’avinentesa de l’any Ignasià. Les activitats de l’aniversari seran dissabte i diumenge i el dia 12. Dissabte es projectarà la pel·lícula «The way’» a mitja tarda, al vespre hi haurà una xerrrada, i tot seguit d’un tast de pa dell forn de Jorba. Diumenge hi haurà una mica i una cercavila amb gegants i capgrossos, entre d’altres activitats. Hi haurà, també una presentació de bastoners de Copons, s’inaugurarà una exposició dels quadres dedicats a Jorba d’Isabel Fargues. A la tarda hi haurà ball i al vespre, castelldefocs. El dia 12, serà la festa del pelegrí.