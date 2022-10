L’oferta formativa de la Universitat de Lleida a Igualada ha tingut un molt bon resultat de matrícula, ha omplert els graus d’enginyeria, quan en altres cursos no havia passat, i ha tingut un increment de més de 300 alumnes per a l’inici de nous graus i de 40 places més a infermeria. El rector de la UdL, Jaume Puy, acompanyat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, del delegat del rector pel Campus Universitari d’Igualada – UdL, Carles Capdevila, així com els màxims responsables acadèmics dels centres amb presència docent al Campus d’Igualada, van inaugurar ahir el nou curs.

El nou curs arrenca amb totes les places d’Enginyeria completes i amb la vista posada en el nou edifici del Passeig Verdaguer, que, segons va anunciar l’alcalde Marc Castells, pot estar acabat en un període de 4 mesos.

Puy va valorar positivament l’increment de matriculats al Campus d’Igualada i va subratllar que la UdL «vol oferir als joves de les comarques interiors i centrals de Catalunya la possibilitat de fer compatible una formació universitària propera i de qualitat amb el seu arrelament al territori, el qual s’ha de veure com un aliat». Va destacar la «molt bona» acceptació del nou grau en Enginyeria Informàtica. També va destacar la bona relació entre universitat i centres sanitaris, destí dels joves estudiants d’Infermeria a l’hora de fer pràctiques.

Per la seva banda, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha fet referència a la intenció que Igualada sigui una ciutat universitària. «No només tenim un campus universitari, sinó que n’estem construint un segon [el de salut del Passeig Verdaguer]». Aquest nou edifici universitari tindrà una capacitat per a 500 estudiants. A Infermeria, només, hi ha 85 alumnes que comencen cada any.

Castells ha celebrat que «totes les enginyeries s’han omplert» i ha anunciat que, amb l’increment d’alumnes, «caldrà fer una residència universitària d’estudiants, un cop arribem als 1.000 estudiants!». També ha afegit que «volem fer aquesta residència, però amb un cost de zero euros per als contribuents». L’alcalde d’Igualada també ha subratllat que el projecte de ciutat universitària és un projecte pel qual aposten totes els partits polítics de la ciutat i s’ha referit al centre com un port del coneixement. Finalment, Castells s’ha mostrat feliç que Igualada sigui «una ciutat que aposta pel coneixement, la qualitat de vida i que té uns aliats, que, per a mi, són els millors», referint-se a totes les empreses i entitats que formen el territori i estan relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat.

La inauguració va tenir com a ponent la subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona, Catalina Grimalt i Falcó.