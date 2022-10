«No soc gaire pallassa, tiro a seriosa»

És possible parlar de Calaf sense fer referència al mercat i a la boira. El seu potencial cultural se situaria al capdamunt d’un hipotètic rànquing, sobretot si estigués vinculat al món del teatre. Té dos grans pols d’atracció teatrals que es complementen: el Casal i el Casino. Molt més enllà dels famosos Pastorets, elencs locals tenen capacitat per representar obres que només es poden convertir en realitat gràcies a l’esforç, perseverança i dots artístics de moltes persones. Una de les persones que ha emergit en el panorama teatral és Angèlica Cuadros Quingles, nascuda a Calaf el 1981, que té capacitats, més que demostrades, per escriure, interpretar o dirigir teatre. La darrera gran aventura ha estat, fa ben poc, la direcció de l’obra Agost, que es va representar dues vegades al gran teatre del Casal. Veterinària de formació, ha treballat en el sector alimentari i, en l’actualitat, és tècnica de salut pública a l’Ajuntament de Manresa, una feina que l’omple perquè, entre altres funcions, ha de promoure hàbits saludables. Fa mans i mànigues per combinar família, feina, teatre i amics.

Calaf té un ecosistema especial que genera molta afició al teatre.

Els Pastorets són una gran escola. És un espectacle immens i gairebé tothom del poble hi ha passat. Cada any, amb tota la feina i implicació que comporta, penso que és com un miracle. Els Pastorets són màgics per a Calaf. Tenim un equipament, el Casal, que ens ho facilita.

Vostè és un cas curiós perquè la seva immersió al món del teatre va ser passats els vint anys.

M’agradava molt el teatre, però dubtava de les meves possibilitats. No va ser fins que em vaig apuntar a un curs a Manresa, que organitzava el CAE, amb Teti Canal de professora. En aquell moment vaig ser conscient que el teatre es pot aprendre i que no és indispensable tenir talent innat. Era evident que em faltava seguretat per fer el pas.

Memòria, gestualitat i energia són alguns dels ingredients per fer teatre. Les seves mans i braços flueixen.

Soc una persona expressiva, m’agrada parlar i comunicar-me. No soc gaire pallassa, més aviat tiro a seriosa.

Uns carreguen piles fent esport, altres fent teatre.

Va molt bé el teatre. Tinc la sensació que m’evadeixo de mi i de les meves preocupacions. Em dona molta energia.

Escriure, actuar, dirigir... Una artista molt polifacètica.

M’agrada molt percebre que puc fer qualsevol d’aquestes tres facetes. El moment més gran de catarsi me’l genera la interpretació. És indescriptible veure que connectes amb el públic. Esdevé un moment màgic. Escriure m’apassiona i és agraït quan la gent et comenta les sensacions que hagin pogut generar les meves paraules.

També ha escrit teatre?

L’any 2020, al cap de pocs mesos de començar la pandèmia, el Casino d’aquí a Calaf va tenir la bona idea de proposar un concurs de microteatre. Hi vaig presentar un relat que va ser un dels cinc seleccionats i interpretats. I em van atorgar un dels guardons.

A molts actors i actrius, malgrat que siguin experimentats, encara els pesa el pànic escènic.

La sensació de bloqueig no l’he tinguda mai. En algun moment, abans de començar, puc pensar ‘on m’he ficat’ o ‘qui m’ha manat ficar-me aquí...’ Expliquen que al Capri l’havien d’empènyer per sortir a l’escenari, tot i que després les seves interpretacions eren fabuloses.

Com a directora, el gran repte ha estat la posada en escena d’«Agost», una de les obres universals del segle XXI.

El procés ha estat molt llarg, de dotze anys, d’ençà que la vaig veure representar al Teatre Nacional de Barcelona. En aquella època feia poc que m’havia endinsat en el món del teatre i estava embarassada de la segona filla. Portar-la al grup del Casal de Calaf em generava molta il·lusió, però no deixava de ser una utopia.

Finalment, però, amb tenacitat va sortir-se’n.

Sí, vaig sondejar persones susceptibles d’assumir el paper d’actors amb més protagonisme i que s’impliquessin en el projecte. En total van ser tretze actors i, en total, vint persones mobilitzades. Han estat moltes hores que s’ha prioritzat el teatre i s’ha deixat de banda altres activitats personals o familiars. El compromís amb el teatre comporta serietat, com si fóssim professionals. Si s’ha quedat en una cosa, s’ha de complir.

Rodaran per Catalunya amb aquesta obra?

Des del vessant tècnic, ja és pràcticament impossible, perquè l’escenografia –amb dos pisos– va comportar unes estructures i embigats complexos de desmuntar, traslladar i tornar a muntar. Des del punt de vista humà, després de tant de temps d’assajos, i les dues representacions, tothom necessita un temps de repòs.

Per la passió que s’explica, és fàcil imaginar que a les seves filles els deu transmetre l’amor pel teatre.

A l’obra Agost hi van fer una petita col·laboració, en forma de performance, a la mitja part. Jo no les obligo, simplement veig que els agrada el teatre. Tenen 12 i 10 anys.

Com a actriu destaquen de vostè la naturalitat en què es mou a l’escenari i que, si cal, improvisa.

Jo no m’atreviria a fer espectacles d’improvisació en directe, com poden ser monòlegs. És important, però, que en el teatre siguem capaços de generar recursos a partir d’un guió.

Vostè no ho diu, però sí que hi ha gent entesa que afirma que al teatre amateur es pot trobar tant o més talent que al professional.

El teatre és capacitat de transmetre i hi ha persones del teatre amateur que ho fan molt bé. Molta gent dediquem el millor del nostre temps a allò que ens captiva, que és el teatre. Hi posem tot l’amor.

Una enamorada del teatre com vostè deu ser una habitual dels escenaris barcelonins.

Jo explico que quan tinc la sort de fer teatre, no puc anar a veure’n. El temps lliure és limitat i tinc família. Sí que quan estic més alliberada d’assajos, m’escapo i miro d’amarar-me de novetats.

Considera que tendeix a ser seriosa. Les obres amb les quals s’ha implicat més tiren al drama?

Les històries que parlen de famílies i sentiments em captiven. Instintivament, ja me n’hi vaig, la qual cosa no vol que no m’obri a altres coses. Hem fet, i amb molt bona acceptació, El nom, que és força còmica i amb la qual hem guanyat molts premis teatrals.

En una societat com l’actual, fa pensar que el públic busca propostes desenfadades per evadir-se dels problemes.

A Calaf, per cada festa major, es planteja el debat del tipus d’obra a presentar. Sovintegen les veus que ens diuen que no volen drames, que tenen ganes de passar-ho bé. Abans de veure Agost ens deien que era un dramon, però el públic en va sortir molt satisfet. En el fons, a la vida, tots passem per moments bons i dolents. Tothom es pot sentir identificat en situacions que veuen a l’escenari. A través del drama també connectem amb els espectadors.

En el seu cas particular es quedarà en l’àmbit amateur o s’ha plantejat fer el salt a la professionalitat.

No l’he buscada, però si se’m planteja una oportunitat, m’ho pensaria perquè probablement m’ompliria. Soc conscient que el món del teatre professional és molt complicat. Hi ha poques possibilitats per accedir-hi i tenir feina de forma permanent deu ser molt complicat. Malgrat tot, no descarto res...

Què li passa pel cap per fer a curt termini en el sector de les arts escèniques?

Hi ha diverses idees, especialment una, però no l’he verbalitzada mai. Sí que tinc present que una de les coses que m’ha satisfet molt aquests darrers anys ha estat escriure teatre. Un dels entrebancs és que per fer-ho cal molt de temps i poder-te aïllar per estudiar, documentar... És una feina més introspectiva que no pas la interpretació.

Quan escriu, la seva ploma se’n va cap al drama?

La que vaig escriure té un punt de comèdia negra que explora les relacions familiars, una temàtica que em captiva.