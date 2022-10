Calaf té acabada des del mes de febrer passat la planta de desnitrificació, una depuradora per tractar les aigües subterrànies, que fins fa poc havien estat la principal font per al subministrament de l’aigua de xarxa. Acabada, però sense poder-la posar en servei, perquè s’està pendent que l’aigua tractada superi tots els controls sanitaris que aplica el Departament de Salut. L’Ajuntament frisa per poder disposar de la nova instal·lació, que li permetrà tenir aigua a la xarxa a un preu molt més econòmic: ara ha de comprar l’aigua a Aigües Ter-Llobregat, que li porta a través de la canonada que surt del pantà de la Llosa del Cavall i va a parar a l’Anoia. Salut assegura que les darreres analítiques han estat favorables i que la propera setmana l’Ajuntament tindrà la seva aprovació per obrir l’aixeta.

A mitjan agost del 2021 es van iniciar les obres de la nova planta de depuració de l’aigua d’abastament públic de Calaf. Una instal·lació tècnicament innovadora a Catalunya ja que permet reduir la presència de nitrats a l’aigua a través d’un tractament biològic. Fins ara, aquestes plantes depuraven per osmosi. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha donat suport a la solució per a Calaf, està convençuda que aquesta línia de depuració pot ser una solució per al problema d’aigua a molts pobles del país. El llarg temps d’espera, la reiterada petició de documentació per part de Salut a l’Ajuntament de Calaf, que és el titular de la instal·lació, fa estar neguitós el govern de Calaf. L’alcalde, Jordi Badia, considera «exagerada i incomprensible» l’espera, perquè creu que, sent una proposta de l’ACA, que és govern, calia esperar més celeritat per part de Salut, que és una conselleria del mateix Govern, fins i tot del mateix partit (Junts, com a mínim fins divendres passat). Badia assegura que ha estat un degoteig de peticions per part de Salut. «Com a mínim, ens ho podien demanar tot de cop», ha afirmat. «Ha estat esgotador», sentencia. Imma Cervós, gerent de CatSalut a la Catalunya central, ha assegurat que totes les proves de qualitat de l’aigua han estat superades i que el seu departament pot donar garantia que l’aigua que se servirà tindrà la qualitat sanitària. Cervós ha lamentat el temps que ha hagut d’esperar Calaf, que ha justificat per la necessitat de fer un procés de «màxima garantia i seguretat a la població», tractant-se d’una tecnologia innovadora, i per l’allau de feina que ha tingut la Unitat d’Aigües aquest estiu a causa de la sequera. Cervós també ha explicat que les anàlisis de l’aigua no poden ser només puntuals, sinó que han de tenir en compte el cicle de l’any. Ha justificat la necessitat de la documentació requerida, de l’estudi «amb seguretat i rigor científic i tècnic», i ha destacat que ha estat un ajuntament qui «ha respost amb la màxima diligència». Cervós també veu que aquesta pot ser una solució per a molts municipis que puguin tractar aigües subterrànies, però amb models fets pràcticament a mida. L’obra l’ha duta a terme l’empresa Roma Infraestructures i Serveis SAU per un import de 641.945,97 euros, amb l’IVA inclòs. L’aigua de la depuradora arriba del Pou del Molí i del Pou Vell .