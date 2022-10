El Parc Agrari de la Conca d’Òdena organitza el proper diumenge, 16 d’octubre, a la Plaça Sant Miquel de Capellades, la tercera Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO). Les edicions anteriors es van celebrar a Rubió i a Santa Margarida de Montbui, amb una molt bona acollida.

Durant tot el matí, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, els assistents podran comprar tiquets per consumir productes de la Conca d’Òdena a la fira i conèixer, d’aquesta manera, els aliments del Parc Agrari. També hi podran comprar els productes que els oferiran els productors del territori que hi participaran.

El següent cap de setmana, diumenge dia 23 d’octubre, tindrà lloc el RutaTast del PACO, una passejada de 13 km apta per a petits i grans, fent parada en onze punts on els participants podran degustar diferents productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.