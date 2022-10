Igualada ja forma part de les Viles Florides amb el guardó de 4 Flors d’Honor. Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, destaca que el jurat ha posat en valor que Igualada sigui la ciutat amb més zones verdes per habitant, amb un total 911.144 m2 de zones verdes a la ciutat. El jurat també ha valorat que «tinguem escoles verdes a la ciutat que s’impliquen en activitats de natura i de l’entorn».

Igualada ha incrementat la seva superfície de zones verdes amb grans projectes com el Parc Central o l’Anella Verda, però també amb noves àrees enjardinades més reduïdes però distribuïdes per tots els barris de la ciutat. En la presentació del guardó s’ha explicat que aquesta transformació verda es fa aplicant tota una sèrie de mesures innovadores per fer que sigui eficient, efectiva i sostenible.