El botiguers del nord d’Igualada, l’Associació Nou Centre, celebra aquest dissabte un nova edició del festival de cultura vegana, el Naturveg Festival. Han previst diferents activitats de les 9 del matí a les 10 de la nit, a l’Avingunda dels Països Catalans del barri de les Comes, amb molta presència musical.

L’organització del Naturveg ha explicat que hi haurà «més música que mai, tot el dia, amb cinc actuacions en directe, un Chill Out-Terrassa amb esmorzar, tapes, tastos de plats, embotits i de formatges veggies, vermut i copes, burguers i pizzes, i fins a 40 expositors i quatre shows-cookings que repassaran la cuina vegana que es fan als cinc continents conformen la Cinquena edició del Festival Vegà d’Igualada. Hi haurà una quarantena d’expositors amb diferents productes relacionats amb la cultura vegana.

La voluntat dels organitzadors de la jornada és fer més propera la cultura vegana a través de les parades i la gastronomia, i mostrar les seves virtuts, una alimentació «més natural, més sostenible i saludable», segons els impulsors. Hi haurà una especial atenció a la divulgació de la cuina vegana que es fa arreu del món, amb un repàs per als Estats Units, l’Amèrica del Sud, el Sud-est asiàtic, la Xina i el Japó, el Pròxim Orient i la cuina a les dues ribes de la Mediterrània, la del Nord d’Àfrica i la Grècia, Itàlia i Catalunya.

L’aspecte més nou d’aquesta cinquena edició serà una terrassa Chill Out ubicada al costat de l’escenari de les actuacions musicals, on durant tot hi haurà tastos de productes vegans, tapes, esmorzars, vermut, formatges i embotits vegans.