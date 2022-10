El Parc Agrari de la Conca d’Òdena obre les portes dels seus productors, aquest octubre, amb el Mercat Agrari a Capellades, el 16 d’octubre. Copons, el dia 23, serà el punt de partida del primer RutaTast. És la tercera edició del mercat. Les edicions anteriors es van celebrar a Rubió i a Santa Margarida de Montbui.

Durant tot el matí, entre les 10 i les 14h, els assistents podran comprar tiquets per consumir productes de la Conca d’Òdena a la fira i conèixer, d’aquesta manera, els aliments del Parc Agrari. També hi podran comprar els productes que els oferiran els productors del territori que hi participaran i podran prendre part en xerrades, actuacions musicals, activitats lúdiques i degustacions.

El següent cap de setmana, diumenge dia 23 d’octubre, tindrà lloc el RutaTast del parc, una passejada de 13 km apta per a petits i grans, fent parada en onze punts on els participants podran degustar diferents productes a Copons.