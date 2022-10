El Consell Comarcal de l’Anoia crea l’Oficina de Transició Energètica per ajudar ajuntaments, empreses i particulars a adoptar l’energia verda. L’oficina, que farà en gran part tasques de suport als municipis, disposa d’un tècnic especialitzat en projectes d’eficiència energètica i d’impuls de les energies renovables. La nova Oficina Comarcal d’Impuls de la TransicióEnergètica (OCITE). Disposarà d’un tècnic especialitzat en projectes d’eficiència energètica i d’impuls de les energies renovables que es coordinarà tant amb l’estructura dels Serveis Territorials de l’ens comarcal com amb la Direcció General d’Energia i l’Institut Català d’Energia, ambdós organismes del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a promoure projectes d’energia verda destinats als ajuntaments, empreses i habitatges particulars. El Consell comarcal posa un telèfon per als interessats, el 93 805 15 85, on el tècnic responsable David Gilberte, arquitecte tècnic i màster en Eficiència Energètica, atendrà les sol·licituds.

El vicepresident primer del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, destaca que “la lluita contra l’emergència climàtica és un dels objectius que tenim el govern del Consell Comarcal". "La posada en marxa de l’Oficina de Transició Energètica -segons el mateix conseller socialista- és una figura imprescindible per afrontar de manera endreçada i amb visió de comarca aquest repte". Cuadras ha explicat que "el servei centralitzarà les accions en aquest àmbit i volem que sigui facilitadora de projectes que consistoris, empreses o particulars vulguin fer per passar a consumir energia verda”. El vicepresident de Medi Ambient del Consell, Santi Broch, recorda que “com a govern ja hem fet diverses accions com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la seu del Consell, la incorporació de bicicletes elèctriques per afavorir la mobilitat sostenible de les treballadors i treballadors de l’ens, la creació de la conselleria de Transició Energètica o canvis en l’estructura de l’edifici per ser plenament eficients energèticament". Entre les tasques fonamentals de l’oficina, destaquen la coordinació i seguiment de la redacció dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima dels municipis de la comarca; l’assessorament als consistoris per sol·licitar ajuts i serveis; la dinamització de comunitats d’energia local públic-privades; l’impuls de projectes d’eficiència energètica i energies renovables en el sector privat; l’assessorament a empreses i particulars; la realització de xerrades i jornades tècniques i divulgatives; el subministrament d’informació de subvencions i compres agrupades; l’assessorament sobre subvencions europees i altres ajudes destinades al sector públic i privat; el suport tècnic en la sol·licitud d’ajuts; la Identificació de projectes potencials i dinamització en les línies estratègiques definides al ala de treball (PLATER); la promoció de l’educació ambiental amb projectes de sensibilització, tallers i xerrades itinerants pels municipis per tal d’arribar a tota la ciutadania i als professionals del territori; i l’impuls de la gestió domèstica dels subministraments per facilitar l’estalvi econòmic i la millora de l’eficiència energètica, mitjançant xerrades itinerants; i la detecció i derivació des de serveis socials dels municipis.